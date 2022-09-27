ЗСУ мають успіхи в районі Лиману та на півдні, а росіяни мінують шляхи: карти боїв на ранок

Східна Україна (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

На сході, зокрема, в Харківській та північній частині Донецької областей українські війська продовжують досягати успіхів у районі Лиману.

Аналітики припускають, що ЗСУ взяли під свій контроль Маліївку Харківської області (25 км на північний захід від Лиману).

Також припускається, що наші військові також могли відбити Шандриголове (12 км на північний захід від Лиману), Карпівку (20 км на північний захід від Лиману) і Нове (19 км на північний захід від Лиману) у Донецькій області. Однак це потребує підтвердження.

Не виключено, що українські війська розширили свій плацдарм на північ від Дробишевого і наразі намагаються оточити росіян в Лимані з північного заходу через Нове, Ставки та Колодязі.

Тим часом РФ, ймовірно, посилила лінію Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман частинами 20-ї загальновійськової армії, чисельність якої наразі не відома.

Також аналітики допускають, що ЗСУ продовжують атакувати на північ від Куп’янська через річку Оскіл та мають певні успіхи (почали просування з Горобівки та Дворічної в напрямку Тавільжанки (18 км на північний схід від Куп’янська). Однак це також потребує підтвердження.

Донецька область

Війська РФ продовжують наземні атаки в Донецькій області. Зокрема, обстріли вздовж лінії зіткнення в районі Бахмута, Краматорська, Авдіївки та міста Донецьк.

Аналітики припускають, що росіяни планують оточити або охопити українські позиції у східному Зайцевому з новоокупованих позицій на Донбаській електропідстанції.

Також противник продовжує атакувати українські позиції вздовж залізниці біля Білогорівки.

Тим часом українські бійці відбивають російські штурми у районах таких населених пунктів як: Спірне, Соледар, Підгороднє, Бахмут, Виїмка, Курдюмівка, Новомихайлівка, Первомайське та Майорськ.

Південь

Українське командування продовжує офіційно замовчувати хід контрнаступу України на півдні.

За даними аналітиків, війська РФ мінують райони можливого просування України, що як зазначають в ISW, вказує на те, що окупанти, швидше за все, віддають перевагу утриманню оборонних позицій, ніж намагатися відновити наступальні операції.

Тим часом українські сили продовжують кампанію блокування росіян, націлюючись на ворожі наземні лінії зв’язку і ключові позиції.

Наразі виділяється три зони кінетичної активності: на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської області, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець та на схід від міста Миколаєва.

З останнього - українські бійці вдарили по російській військовій техніці в Давидовому Броді, а окупанти продовжили обстріли позиції ЗСУ на схід від Миколаєва.