ЗСУ мають успіхи на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, - Маляр

"Південь це наш основний напрямок наступу. Там наступальні дії привали протягом цього тижня і ЗСУ там мають певні результати", - сказала Маляр.

Зокрема, за її словами, продовжуються наступальні дії на Мелітопольському напрямку. За останні декілька днів в ході ведення цих наступальних операцій були успіхи в районі Новоданилівки та Новопрокопівки. Там ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

скриншот deepstatemap.live

У Запорізькій та Херсонській областях російські війська знаходяться в обороні. Там постійно тривають обстріли.

"Ворог там активно застосовує баражуючі боєприпаси "Ланцет". На півдні зберігається інтенсивність обстрілів. Це приблизно 4-4,5 тисячі обстрілів з боку ворога за тиждень", - розповіла заступник міністра.

Проте Маляр зазначила, що українські бійці на півдні потужно нищать ворога.

Ситуація на фронті

Як розповіли в Генштабі ЗСУ вересня в ранковому зведенні, минулої доби сталося 30 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові під час контрнаступальних операцій у Запорізькій області, швидше за все, прорвали найбільш підготовлену лінію оборони російських окупантів, і наступні можуть бути не такими сильними.