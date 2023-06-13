ЗСУ мають успіхи на фронті. Маляр назвала райони, де зараз тривають бої

Українські військові наразі ведуть бої на чотирьох напрямках, а окупанти намагаються завадити просуванню українських сил оборони, використовуючи авіацію та мінуючи поля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.
За її словами, зараз тривають бої в районах:
Як розповіла Маляр, окупанти роблять все, аби утримати захоплені ними позиції. Тому ворог активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь.
"Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами", - розповіла заступник міністра оборони.
Все це, як зазначила Маляр, поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе.
Спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що українські військові успішно просуваються на Бахмутському, Торецькому та Бердянському напрямах. Зокрема:
Силам оборони вдалося звільнити вже 7 населених пунктів у двох областях: Лобкове, Левадне, Новодарівка (Запорізька область) та Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне (Донецька область).
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