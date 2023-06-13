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ЗСУ мають успіхи на фронті. Маляр назвала райони, де зараз тривають бої

Фото: у ЗСУ назвали райони фронту, де зараз точаться бої (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові наразі ведуть бої на чотирьох напрямках, а окупанти намагаються завадити просуванню українських сил оборони, використовуючи авіацію та мінуючи поля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, зараз тривають бої в районах:

  • Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки (Оріховський напрямок);
  • Мар'їнка (Мар'їнський напрямок);
  • Ягідне (Бахмутський напрямок);
  • Веселе (Лиманський напрямок).

Тактика ворога

Як розповіла Маляр, окупанти роблять все, аби утримати захоплені ними позиції. Тому ворог активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь.

"Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами", - розповіла заступник міністра оборони.

Все це, як зазначила Маляр, поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе.

Успіхи ЗСУ на фронті

Спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що українські військові успішно просуваються на Бахмутському, Торецькому та Бердянському напрямах. Зокрема:

  • на Бахмутському напрямку (в районі Берхівського водосховища) – на 250 м;
  • на Торецькому напрямку - на 200 м;
  • на Бердянському напрямку – від 0,5 до 1 км, площа території, взятої під контроль, склала до 3 кв. км.

Силам оборони вдалося звільнити вже 7 населених пунктів у двох областях: Лобкове, Левадне, Новодарівка (Запорізька область) та Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне (Донецька область).

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