ЗСУ мають успіх на двох напрямках: у Генштабі розповіли, де просунулися захисники

Так, за його словами, під час ведення наступальної операції Сили оборони мали частковий успіх в районах північніше Копанів та північніше Новопрокопівки. А також минулої доби - західніше Вербового Запорізької області.

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Українські бійці продовжують штурмові дії в районі південніше міста Бахмут Донецької області. В ході ведення наступальних і штурмових дій на Бахмутському напрямку мають частковий успіх північно-західніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.

скриншот deepstatemap.live

Наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на зайнятих рубежах та продовжують виснажувати ворога.

Ситуація на фронті

Як зазначається в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронтах сталося 37 бойових зіткнень. Українські військові продовжують оборонятися на сході та півдні країни, наступальні операції на Мелітопольському напрямі та наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують контрнаступальні операції поблизу Бахмута і трохи просунулися у західній частині Запорізької області.