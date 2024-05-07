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ЗСУ мають певні успіхи на Лиманському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові на Лиманському напрямку мають певні успіхи у районі Серебрянського лісництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі "Громадського радіо".

"Можу підтвердити частково, що на Лиманському напрямі ми маємо певні успіхи Сил оборони в районі Серебрянського лісництва, дещо вдалося покращити тактичне положення", - сказав Волошин.

Він також розповів про поточну ситуацію в районі Часового Яру. За його словами, там за останні дні ворог не мав жодних територіальних здобутків.

"Ворожої армії у місті немає. Противник все ж таки докладає зусиль і продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією", - додав речник.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, на фронті протягом доби зафіксовано 64 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Українські воїни відбили атаки росіян на лівобережжі Дніпра і біля села Невське в Луганській області.

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