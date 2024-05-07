ВСУ имеют определенные успехи на Лиманском направлении, - ОСГВ "Хортица"

"Могу подтвердить частично, что на Лиманском направлении мы имеем определенные успехи сил обороны в районе Серебрянского лесничества, несколько удалось улучшить тактическое положение", - сказал Волошин.

Он также рассказал о текущей ситуации в районе Часового Яра. По его словам, там за последние дни у врага не было никаких территориальных достижений.

"Вражеской армии в городе нет. Противник все же прилагает усилия и продолжает уничтожать Часов Яр и окрестные населенные пункты авиацией и артиллерией", - добавил спикер.