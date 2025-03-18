ЗСУ мали успіх у Торецьку, ворог просунувся в Донецькій і Запорізькій областях: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 17 березня продовжували операцію зі спроби витіснити Сили оборони України з їхніх позицій у Курській області, але просунутися не змогли. 16 і 17 березня російські війська атакували в районі Гоголівки, Курилівки та Гуєво, а також поблизу міжнародного кордону в Сумській області в районі Басівки.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що невеликі російські штурмово-диверсійно-розвідувальні групи продовжують атакувати ділянку Новеньке - Журавка вздовж міжнародного кордону в Сумській області.

Повідомляється, що в ніч проти 17 березня ЗСУ завдали дронового удару по нафтобазі в Астраханській області.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко заявив, що безпілотники завдали удару по паливно-паливному складу в Астраханській області.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін заявив, що українські безпілотники вдарили по нафтобазі, а уламки БПЛА спричинили пожежу.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

17 березня російські окупанти продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, але не просунулися. 16 і 17 березня війська РФ атакували біля Липців та Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники 17 березня продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ наступали до самого Куп'янська, біля Дворічної, Західного, Кам'янки, на Кутьківку, Голубівку та атакували біля Петропавлівки 16 і 17 березня.

Заступник командира українського полку безпілотників, який діяв на Куп’янському напрямку, заявив, що росіяни поблизу Дворічної не мають техніки та переправ, тому опинилися "в пастці" на західному (правому) березі річки Оскіл.

Заступник командира також зазначив, що ворог постійно перекидає особовий склад у цей район і штурмує групами по 2-3 солдати.

17 березня війська РФ продовжували наступ на напрямку Борової, але не просунулися. 16 і 17 березня російські окупанти атакували в районі Лозової, Кругляківки, Богуславки, Загризового, Нової Кругляківки та Новоєгорівки.

17 березня російські загарбники продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ 16 і 17 березня наступали в районі Зарічного, Ямполівки, у напрямку Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зеленої Долини і Катеринівки.

Операція РФ №3 - Донецька область

17 березня російські окупанти продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки 16 і 17 березня.

17 березня війська РФ наступали у напрямку Часового Яру, проте не змогли просунутися. Російські окупанти атакували біля самого Часового Яру, коло Оріхово-Василівки, Курдюмівки, Озарянівки, Ступочок, Диліївки та Предтечиного 16 і 17 березня.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Як показують опубліковані 17 березня геолокаційні кадри, ЗСУ просунулися вздовж вулиці Донецької на півночі Торецька.

Між тим фіксується просування на Торецькому напрямку й з боку російських загарбників. Геолокаційні кадри від 15 березня показують, що росіяни трохи просунулися на південь від Леонідівки (на південний захід від Торецька).

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Дачного, Дружби, в районі Сухої Балки та Леонідівки 16 і 17 березня.

Російський "воєнкор" стверджував, що Сили оборони України намагаються закріпитися в східному мікрорайоні Забалка на півдні Торецька.

Російський блогер розповідав, що в Торецьку тривають важкі вуличні бої, і лише кілька будинків розділяють російські та українські позиції в деяких районах, що створює плутанину на місці.

Російські окупанти 17 березня продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі н.п. Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Єлизаветівка та Миколаївка, біля Новопавлівки, Котлиного, Піщаного, Звірового, Удачного, Новоолександрівки, Новосергіївки, Ясенового, Преображенки та Богданівки 16 і 17 березня.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакують біля Новоукраїнки (на південь від Покровська) та Лисівки.

Українські військові офіційно повідомили, що російські загарбники на Покровському напрямку проводять лише механізовані штурми раз на 2-3 тижні після щоденних механізованих штурмів у попередні тижні.

Також в Силах оборони України розповіли, що росіяни зараз проводять переважно піхотні або моторизовані штурми на тому напрямку.

Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомив, що у січні та лютому 2025 року на Покровському напрямку війська РФ втратили близько 300 одиниць бронетехніки.

17 березня російські загарбники продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але просунутися не змогли. 16 і 17 березня війська РФ атакували в районі Костянтинополя.

Нещодавно російські окупанти просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 березня, показують, що війська РФ просунулися на південь від Привільного (на захід від Великої Новосілки).

Російські загарбники атакували в районі Скудного, біля Веселого, Новосілки, Привільного, Вільного Поля і наступали на Шевченко, а також біля Новополя 16 і 17 березня.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Привільного та Бурлацького (на північний захід від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Повідомляється, що Сили оборони України завдали ударів по російському командному пункту на Гуляйпільському напрямку.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 16 березня доповнив інформацію про те, що 15 березня ЗСУ вдарили по командному пункту російського 189-го мотострілецького полку на Гуляйпільському напрямку, у результаті чого загинули командир полку та 20 військовослужбовців особового складу.

Російські окупанти нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри від 17 березня показують, що війська РФ просунулися в центрі Малих Щербаків (на північний захід від Роботиного).

Також в ISW навели у звіті непідтверджені заяви з боку російської сторони ("воєнкорів" та Міноборони РФ) про начебто захоплення н.п. Малі Щербаки та Щербаки, про просування путінських військ на захід і схід від Малих Щербак, та про нібито захоплення села Степове (на захід від Малих Щербаків) та просування на північ від населеного пункту.

16 і 17 березня війська РФ наступали на північний захід від Роботиного в районі Степового, Лобкового, Малих Щербаків і Жереб'янки.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої на Херсонському напрямку 17 березня.

17 березня речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що протягом п'яти днів (орієнтовно з 12 березня) російські кораблі не діють у Чорному морі. Він оцінив, що нещодавній удар ЗСУ ракетою "Довгий Нептун" може стримувати операції ВМС РФ у Чорному морі.

Ситуація на фронті

Як повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 17 березня, з початку доби на фронті відбулося 143 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що найбільше російські загарбники атакували на Торецькому та Покровському напрямках.