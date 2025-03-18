ВСУ имели успех в Торецке, враг продвинулся в Донецкой и Запорожской областях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ 17 марта продолжали операцию по попытке вытеснить Силы обороны Украины с их позиций в Курской области, но продвинуться не смогли. 16 и 17 марта российские войска атаковали в районе Гоголевки, Куриловки и Гуево, а также вблизи международной границы в Сумской области в районе Басовки.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что небольшие российские штурмово-диверсионно-разведывательные группы продолжают атаковать участок Новенькое - Журавка вдоль международной границы в Сумской области.

Сообщается, что в ночь на 17 марта ВСУ нанесли дроновой удар по нефтебазе в Астраханской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко заявил, что беспилотники нанесли удар по топливно-топливному складу в Астраханской области.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что украинские беспилотники ударили по нефтебазе, а обломки БПЛА вызвали пожар.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

17 марта российские оккупанты продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, но не продвинулись. 16 и 17 марта войска РФ атаковали возле Липцев и Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики 17 марта продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ наступали до самого Купянска, возле Двуречной, Западного, Каменки, на Кутьковку, Голубовку и атаковали возле Петропавловки 16 и 17 марта.

Заместитель командира украинского полка беспилотников, который действовал на Купянском направлении, заявил, что россияне вблизи Двуречной не имеют техники и переправ, поэтому оказались "в ловушке" на западном (правом) берегу реки Оскол.

Заместитель командира также отметил, что враг постоянно перебрасывает личный состав в этот район и штурмует группами по 2-3 солдата.

17 марта войска РФ продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись. 16 и 17 марта российские оккупанты атаковали в районе Лозовой, Кругляковки, Богуславки, Загрызово, Новой Кругляковки и Новоегоровки.

17 марта российские захватчики продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ 16 и 17 марта наступали в районе Заречного, Ямполевки, в направлении Новомихайловки, Нового, Ольговки, Зеленой Долины и Катериновки.

Операция РФ №3 - Донецкая область

17 марта российские оккупанты продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки 16 и 17 марта.

17 марта войска РФ наступали в направлении Часового Яра, однако не смогли продвинуться. Российские оккупанты атаковали у самого Часового Яра, возле Орехово-Васильевки, Курдюмовки, Озаряновки, Ступочек, Делиевки и Предтечино 16 и 17 марта.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Как показывают опубликованные 17 марта геолокационные кадры, ВСУ продвинулись вдоль улицы Донецкой на севере Торецка.

Между тем фиксируется продвижение на Торецком направлении и со стороны российских захватчиков. Геолокационные кадры от 15 марта показывают, что россияне немного продвинулись к югу от Леонидовки (к юго-западу от Торецка).

Войска РФ атаковали под самим Торецком, возле Дачного, Дружбы, в районе Сухой Балки и Леонидовки 16 и 17 марта.

Российский "военкор" утверждал, что Силы обороны Украины пытаются закрепиться в восточном микрорайоне Забалка на юге Торецка.

Российский блогер рассказывал, что в Торецке продолжаются тяжелые уличные бои, и лишь несколько домов разделяют российские и украинские позиции в некоторых районах, что создает путаницу на месте.

Российские оккупанты 17 марта продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе н.п. Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Елизаветовка и Николаевка, возле Новопавловки, Котлино, Песчаного, Зверево, Удачного, Новоалександровки, Новосергеевки, Ясенового, Преображенки и Богдановки 16 и 17 марта.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют возле Новоукраинки (к югу от Покровска) и Лысовки.

Украинские военные официально сообщили, что российские захватчики на Покровском направлении проводят только механизированные штурмы раз в 2-3 недели после ежедневных механизированных штурмов в предыдущие недели.

Также в Силах обороны Украины рассказали, что россияне сейчас проводят преимущественно пехотные или моторизованные штурмы на том направлении.

Представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что в январе и феврале 2025 года на Покровском направлении войска РФ потеряли около 300 единиц бронетехники.

17 марта российские захватчики продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но продвинуться не смогли. 16 и 17 марта войска РФ атаковали в районе Константинополя.

Недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 17 марта, показывают, что войска РФ продвинулись к югу от Привольного (к западу от Большой Новоселки).

Российские захватчики атаковали в районе Скудного, возле Веселого, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и наступали на Шевченко, а также возле Новополя 16 и 17 марта.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Привольного и Бурлацкого (северо-западнее Великой Новоселки).

"Южная ось"

Сообщается, что Силы обороны Украины нанесли удары по российскому командному пункту на Гуляйпольском направлении.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 16 марта дополнил информацию о том, что 15 марта ВСУ ударили по командному пункту российского 189-го мотострелкового полка на Гуляйпольском направлении, в результате чего погибли командир полка и 20 военнослужащих личного состава.

Российские оккупанты недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные кадры от 17 марта показывают, что войска РФ продвинулись в центре Малых Щербаков (северо-западнее Работино).

Также в ISW привели в отчете неподтвержденные заявления со стороны российской стороны ("военкоров" и Минобороны РФ) о якобы захвате н.п. Малые Щербаки и Щербаки, о продвижении путинских войск на запад и восток от Малых Щербак, и о якобы захвате села Степное (к западу от Малых Щербаков) и продвижении на север от населенного пункта.

16 и 17 марта войска РФ наступали на северо-запад от Работино в районе Степного, Лобкового, Малых Щербаков и Жеребянки.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях на Херсонском направлении 17 марта.

17 марта спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что в течение пяти дней (ориентировочно с 12 марта) российские корабли бездействуют в Черном море. Он оценил, что недавний удар ВСУ ракетой "Длинный Нептун" может сдерживать операции ВМС РФ в Черном море.

Ситуация на фронте

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 17 марта, с начала суток на фронте произошло 143 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что больше всего российские захватчики атаковали на Торецком и Покровском направлениях.