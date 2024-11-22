ЗСУ мали успіх під Вугледаром, ворог міг просунутися біля Великої Новосілки: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний схід від Суджі в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 листопада, показують, що путінські війська трохи просунулися на захід від Спального.

Російські "воєнкори" продовжували стверджувати, що війська РФ начебто зачистили українські позиції в лісах біля Ольговки, увійшли в Дар'їно, та відбивають контратаки ЗСУ поблизу населених пунктів.

Російські офіційні особи стверджували, що війська РФ відбили удари українських безпілотників поблизу Ахтубінська Астраханської області, а російське інсайдерське джерело розповідало, що дрони могли націлитися на ракетний комплекс "Каспутін Яр".

Повідомляється, що під час нещодавнього українського удару по російському командному пункту в н.п. Мар'їно Курської області був поранений високопоставлений північнокорейський генерал.

Американське видання The Wall Street Journal (WSJ) процитувало західного офіційного представника, що нещодавній український удар по Курській області поранив високопоставленого генерала КНДР, але чиновник не надав подробиць про його стан.

21 листопада російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що українські війська завдали удару по командному пункту російської "Північної" групи військ у Курській області та вбили та поранили співробітників служби безпеки. Але очільник Кремля стверджував, що командири начебто не постраждали.

21 листопада російське інсайдерське джерело заявило, що в результаті українського удару загинуло 18 російських солдатів і було поранено 33 військовослужбовців, у тому числі троє військовослужбовців Північної Кореї.

Інсайдер також стверджує, що під час удару в штабі перебував перший заступник командувача ЛМР генерал-лейтенант Валерій Солодчук, його статус невідомий.

Між тим експерти ISW не можуть підтвердити ці заяви.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 20 і 21 листопада продовжували наступальні операції поблизу Вовчанська і Стариці Харківської області, але просування не мали.

20 листопада російський "воєнкор" заявив, що війська РФ начебто відбили українську контратаку в напрямку Липців поблизу Глибокого.

21 листопада російський блогер заявив, що путінські війська просунулися поблизу багатоповерхівок у Вовчанську, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Євгеній Романов заявив, що погіршення погодних умов заважає окупантам приховувати пересування мотострілецьких підрозділів на полях через втрату листя, а передбачувана сніжна погода дозволить ЗСУ стежити за слідами ворога.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри від 21 листопада показують, що війська РФ просунулися в центрі Тернів.

21 листопада російські "воєнкори" заявили, що війська РФ просунулися у східній частині Куп'янська в районі на північний схід від залізничної станції Заоскілля, на південний схід від Куп'янська на околиці Глушківки, та в лісових масивах на захід від Стельмахівки.

У Генштабі ЗСу повідомили, що окупанти наступали в районі Кучерівки та Петропавлівки, біля Загризового, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Зеленого Гаю, Чернещини, Новоєгорівки, Твердохлібового, Греківки, Тернів, Зарічного, Торського, в районі Григорівки, Серебрянки та Серебрянського лісництва 20 і 21 листопада.

21 листопада російські блогери заявили, що путінські війська завдали удару по українському понтонному мосту через річку Сіверський Донець у напрямку Лиману.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що Повітряно-космічні сили Росії завдають авіаударів по українських позиціях у Тернах, потенційно для того, щоб допомогти російським наземним атакам у цьому районі.

Операція РФ №3 - Донецька область

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про бої на Сіверському напрямку.

Командир українського підрозділу безпілотників, який діє на Сіверському напрямку, повідомив, що погодні умови ускладнюють для росіян проведення штурмів, оскільки багнюка заважає пересуванню солдатів і робить російську піхоту легкою мішенню для українських операторів безпілотників.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру, та продовжили наступальні дії 21 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 листопада, свідчать про те, що росіяни нещодавно просунулися через ділянку каналу Сіверський Донець - Донбас на захід від Кліщіївка.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 21 листопада російські загарбники атакували поблизу Часового Яру та Ступочок.

20 і 21 листопада російські джерела повідомляли, що в Часовому Яру та на його флангах тривають інтенсивні бої.

21 листопада російський "воєнкор" заявив, що війська РФ, які діють поблизу Оріхово-Василівки, тактично просунулися в напрямку Слов'янська, та знаходяться менше ніж за 24 кілометри від цього міста.

Російські окупанти продовжували наступальні дії та просунулися в районі Торецька. Геолокаційні кадри від 14 і 21 листопада показують, що загарбники просунулися в центрі цього міста.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог завдавав повітряних ударів поблизу Торецька та Щербинівки.

Російське джерело стверджувало, що станом на 21 листопада війська РФ нібито окупували понад 50% Торецька.

Російський блогер стверджував, що путінські війська просунулися у висотну частину міста в районі вулиці Грушевського й дійшли до стадіону "Авангард".

"Воєнкор" також стверджував, що тривають запеклі бої біля Нелипівки (на південний захід від Торецька) і Щербинівки.

21 листопада війська РФ продовжили наступ на Покровському напрямку, але не просунулися.

Російські блогери стверджували, що війська РФ, які діяли на південь від Покровська, просунулися вздовж залізничної колії на східній околиці Петрівки, до 800 метрів біля Пустинки та на 1,5 км на захід від Новолексіївки.

"Воєнкори" стверджують, що путінські війська також намагаються просунутися на північний захід від Юрівки та від Новоолексіївки в напрямку Пушкіного (на північний захід від Новоолексіївки) та Українки (на захід від Новоолексіївки).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти посилюють наступ на Покровському напрямку.

Війська РФ продовжували штурмувати в районі Миролюбівки, Променя, біля Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Даченського, Петрівки, Юрівки, Григорівки, Пушкіного, Жовтого, Чумацького, Пустинки та Новоолексіївки 20 і 21 листопада.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Курахового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 і 21 листопада, показують, що війська РФ просунулися в полях на південь від Курахового та в будівлі в західній частині Дальнього , що свідчить про те, що окупанти, ймовірно, захопили Дальнє, йдеться у звіті.

Російські джерела, зокрема Міноборони РФ, стверджували, що війська РФ захопили Дальнє та просуваються на південний захід від н.п.

Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ просунулися в центральну частину Сонцівки, зачистили позиції ЗСУ від північного берега Курахівського водосховища, просунулися біля елеватора в центрі Курахового та просунулися на 1,5 км на південь від Максимільянівки .

Один російський блогер стверджував, що путінські війська начебто успішно просуваються в напрямку Курахового, оскільки поєднують наземні дії з повітряною та артилерійською підтримкою, хоча інший російський "воєнкор" стверджував, що погані погодні умови уповільнюють темпи просування РФ на цьому напрямку.

Війська РФ продовжували штурми в районі Сонцівки та Зорі, біля Берестків, самого Кураховог, коло Максимілянівки та Дальнього 20 і 21 листопада.

Сили оборони України нещодавно просунулися на північ від Вугледара. Геолокаційні кадри від 20 листопада показують, що ЗСУ просунулися в полях на північ від Богоявленки.

При цьому геолокаційні кадри від 13 листопада вказують на те, що російські окупанти просунулися на північ від Антонівки (на північний схід від Вугледару).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, вказують на те, що росіяни провели механізовану атаку розміром у взвод на схід від Богоявленки, але не просунулис.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просуваються на північ від Вугледара в районі Трудового і просунулися від Максимівки в напрямку Костянтинопольського та Сухих Ял.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що російські загарбники зосереджують свої удари в районі Антонівки (на північний схід від Вугледара), що вказує на те, що військове командування РФ надає пріоритет зусиллям на прорив і просування вздовж траси С051104.

Війська РФ продовжували наступ в районі Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки; біля Трудового і Сухих Ял, Костянтинопольського і в напрямку Розлива 20 і 21 листопада.

Російські окупанти, ймовірно, просунулися на північний схід від Великої Новосілки.

Український військовий оглядач і пов’язаний з Кремлем російський "воєнкор" розповіли 20 листопада, що росіяни нещодавно вийшли на околиці Роздольне .

Крім того, російський блогер стверджував, що війська РФ також просунулися на східну околицю Великої Новосілки вздовж траси О-0510 Курахове-Велика Новосілка, та в напрямку Благодатного.

Інші російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися у полях на схід від Великої Новосілки, поблизу Роздольного, за 3 км біля Новодонецького та від Рівнополя.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ ведуть механізовані штурми та наземні атаки з Шахтарського у напрямку н.п. Роздольне та Велика Новосілка, та намагаються значно просунутися на полях на схід від Великої Новосілки та обійти селище з півночі.

20 і 21 листопада війська РФ продовжували наступати в районі Роздольного, біля самої Великої Новосілки та в районі Новодарівки.

Експерти ISW нещодавно оцінювали, що окупанти можуть спробувати піти з флангів на українські позиції у Великій Новосілці зі сходу та посилити тиск на Велику Новосілку з півдня, щоб змусити ЗСУ вийти з населеного пункту та забезпечити подальше просування РФ до південно-західного краю адмінкордону Донецької області.

"Південна вісь"

21 листопада російський "воєнкор" заявив, що війська РФ зачистили українські позиції на північній околиці Дорожнянки (на південь від Гуляйполя), але в ISW не знайшли підтвердження.

21 листопада війська РФ продовжували наступ у західній частині Запорізької області на північ від Роботиного біля Оріхова, Малої Токмачки та Новоданилівки та на північний захід від Роботиного біля П'ятихаток, але не просунулися.

Російські загарбники завдали ударів по окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

21 листопада Міністерство енергетики України повідомило, що обстріл російської артилерії пошкодив одну з двох зовнішніх ліній електропередач ЗАЕС, підключених до української енергомережі.

20 і 21 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області, але лінія фронту не змінювалася.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 21 листопада інформували, що з початку доби на фронті відбулося 174 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські окупанти найбільше тиснули на Сили оборони України на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області.