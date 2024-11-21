Росіяни продовжують активні штурми на двох напрямках у Донецькій області, - Генштаб

З початку доби 21 листопада на фронті відбулося 174 бойових зіткнення. Найбільше росіяни тиснули на Сили оборони на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Впродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетні (12 ракет) та 46 авіаційних (74 керованих авіабомби, КАБи) ударів. Крім цього, залучили для ураження понад 300 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Вовчанська та Стариці.

За попередніми даними, сьогодні втрати противника на напрямку склали 52 військовослужбовці вбитими та пораненими, також наші захисники знищили танк, чотири бойові броньовані машини, протитанковий ракетний комплекс і пошкодили три автомобілі окупантів.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 14 ворожих атак. Ще два боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони біля Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського і в Серебрянському лісі. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку ворог тричі штурмував наші позиції біля Часового Яру та Ступочок. Триває бій.

На Торецькому напрямку за підтримки авіації, противник п’ять разів атакував позиції українських підрозділів біля Торецька і Щербинівки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби, противник 49 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Наші захисники відбили 38 штурмів. Одинадцять атак тривають, ситуація контрольована.

Втрати окупантів за сьогодні на напрямку склали 208 військових вбитими та пораненими, також українські воїни знищили бойову броньовану машину та чотири автомобілі загарбників.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Шістнадцять боєзіткнень завершено, ще десять - досі тривають.

На Времівському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи, намагався прорватися у напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки. Зараз ще триває дві атаки окупантів.

На Оріхівському напрямку війська загарбників один раз штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки, противник успіху не мав.

На решті напрямків - без особливих змін.

Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах. Українські воїни за сьогодні відбили 27 ворожих штурмів.