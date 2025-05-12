ЗСУ мали успіх під Торецьком, ворог просунувся на двох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Сили оборони України 11 травня продовжили вести наземні атаки у Курській області.

Російські "воєнкори" стверджували, що 10 і 11 травня ЗСУ начебто атакували на південний захід від Глушкового вздовж міжнародного кордону в районі Тьоткіно, Вольфінського та Нового Путі.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземну активність на північному заході Бєлгородської області 11 травня.

"Північна вісь"

Ані українські, ані російські джерела ISW не інформували про бої на півночі Сумської області 11 травня.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на Харківському напрямку. Як показують геолокаційні карди від 10 травня, війська РФ просунулися в північній частині Вовчанська. 10 і 11 травня російські загарбники наступали поблизу Вовчанська.

11 травня речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомив, що російські окупанти нещодавно збільшили кількість щоденних обстрілів на Вовчанському напрямку з одного-двох до п'яти.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники 11 травня продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 10 і 11 травня війська РФ атакували в районі Кіндрашівки, Малої Шапківки, Синьківки, Кам’янки та Глушківки.

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов 11 травня повідомив, що росіяни на Куп’янському напрямку отримують старше підкріплення, яке менш здатне до штурму та має проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, що перешкоджає наступальним операціям.

Російські загарбники 11 травня продовжували наступальні дії на напрямку Борової, але успіху не мали. 10 і 11 травня війська РФ атакували біля Загризового, Копанок та Чернещини.

Російські окупанти 11 травня продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але просунутися не змогли. 10 і 11 травня війська РФ атакували в районі Зеленої Долини, Нового, Ольгівки, Рідкодуба, Липового, Ямполівки, Колодязів та Греківки.

Операція РФ №3 - Донецька область

11 травня російські окупанти продовжували наступати на Сіверському напрямку, але не просунулися. 10 та 11 травня війська РФ атакували в районі Григорівки та Білогорівки.

Командир українського взводу безпілотників, який діяв на Сіверському напрямку, заявив, що росіяни накопичили велику кількість мотоциклів для штурму біля Білогорівки. Він також повідомив, що у цьому районі ворог продовжує майже щодня використовувати оптоволоконні безпілотники.

11 травня російські загарбники продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але успіху не мали. Війська РФ атакували біля самого Часового Яру, в напрямку Майського, біля Новомаркового, Оріхово-Василівки, в напрямку Озарянівки, Білої Гори та Предтечиного.

Сили оборони просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 травня, показують, що ЗСУ просунулися на північ від Дружби (на північний схід від Торецька).

Війська РФ атакували під Торецьком, біля Диліївки, Дружби, Щербинівки, Романівки, Нової Полтавки, в напрямку Зорі, біля Старої Миколаївки, Малинівки, Олександрополя та Водяного Другого 10 і 11 травня. Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували в Торецьку та біля Романівки.

Російські загарбники 11 травня продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Мирного, Миролюбівки, біля Лисівки, Даченського, Звірового, Котлиного та Удачного 10 і 11 травня.

Речник ОСУВ "Хортиця" полковник Віктор Трегубов 11 травня повідомив, що на Покровському та Новопавлівському напрямках тривають бої.

Український військовослужбовець, який діяв на Покровському напрямку, 11 травня заявив, що росіяни наразі зосереджені на знищенні інфраструктури в тилових частинах ЗСУ на цьому напрямку, щоб сприяти майбутньому просуванню росармії.

Військовослужбовець ЗСУ також повідомив, що російські окупанти намагаються знищити українську розвідку та засоби зв'язку в цьому районі.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 травня, свідчать про те, що війська РФ просунулися на південь і захід від Новоолександрівки, та, ймовірно, окупували цей населений пункт під час механізованого штурму.

Війська РФ атакували в районі Новоолександрівки, Новосергіївки, біля Котлярівки та Преображенки, а також біля Троїцького.

Речник ЗСУ полковник Владислав Волошин заявив, що на Новопавлівському напрямку росіяни атакують до 30 разів на добу, і стягнули на цьому напрямку до трьох механізованих полків.

11 травня російські загарбники продовжували наступати на Курахівському напрямку, але не просунулися. 10 і 11 травня війська РФ атакували в районі Костянтинополя, Андріївки, Багатиря та Олексіївки.

11 травня російські окупанти наступали на напрямку Великої Новосілки, але успіху не мали.

Війська РФ атакували біля Веселого, Вільного Поля, Привільного та Шевченка, поблизу Новосілки та Новополя 10 і 11 травня. Російські джерела ISW стверджували, що ЗСУ контратакували у напрямку Великої Новосілки.

Український батальйон, який діяв на напрямку Великої Новосілки, повідомив 10 травня, що ЗСУ 9 травня відбили російський механізований штурм із використанням трьох танків, восьми БМП та великої кількості мотоциклів.

"Південна вісь"

11 травня російські загарбники продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але успіху не мали. Війська РФ атакували біля Малої Токмачки, наступали в бік Новоданилівки, біля Степового, Малих Щербаків, Щербаків і Кам'янського 10 і 11 травня.

Російські загарбники 11 травня вели обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку, але не просунулися.

11 травня речник ЗСУ полковник Владислав Волошин заявив, що противник намагається висадити невеликі групи піхоти на островах у дельті річки Дніпро для ведення розвідки українських позицій.

Ситуація на фронті

Як повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 11 травня, від початку доби на фронті відбулося 111 боїв.

У військовому командуванні також поінформували, що "найгарячішим" напрямком лишається Покровський, де фіксується найбільша кількість ворожих штурмів та атак, проте там же російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат.

Додамо, у звіті Інститут вивчення війни (ISW) добою раніше повідомлялося, що Сили оборони України просунулися в Курській області, між тим ворог тисне на Донбасі.