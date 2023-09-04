ЗСУ мали успіх під Сватовим і відтісняють ворога біля Кліщіївки, - DeepState

Ситуація на Сватівському відрізку фронту

За даними ресурсу, населений пункт Новоєгорівка залишається на цій ділянці найгарячішим місцем. Так, воїни ЗСУ під час боїв із російськими загарбниками біля висоти 190.8 змусили противника відійти на схід.

ЗСУ відсунули війська РФ біля Новоєгорівки (фото від 2 та 3 вересня: карта deepstatemap.live)

Як зазначають аналітики DeepState, незважаючи на всі резерви, які противник вводив на чотири основні ділянки Сватівського відтинку, досягти результатів йому не вдалося.

Ба більше, деякі підрозділи ворога вже поїхали під Токмак. Також у публікації звертається увага, що окупанти продовжують дотримуватись практики застосування "зеків-шойгістів" - зокрема, вони присутні майже на всіх відрізках.

Бахмутський напрямок

На південному фланзі під Бахмутом біля Кліщіївки Сили оборони продовжують відтісняти війська РФ.

Сили оборони відтіснили окупантів біля Кліщіївки (фото від 2 та 3 вересня: deepstatemap.live)

Тим часом, біля Андріївки, особливо на південь від цього населеного пункту, не вщухають запеклі бої.

Авдіївська ділянка фронту

На Авдіївському напрямку, згідно з даними ресурсу, станом на пізній вечір 3 вересня, без змін.

Ситуація у Запорізькій та Херсонській областях

На Запорізькому відрізку фронту тривають бої на південь від Роботиного, а також на північний схід від Новопрокопівки та на схід від Вербового.

"Біля Новопрокопівки повільно, але просування йде. Наступні тижні можуть стати вирішальними для нашої кампанії на Запоріжжіі", - пишуть аналітики ресурсу.

Також зазначається, що на Бердянській та Таврійській ділянках зміни також не фіксуються.

Ситуація на інших ділянках фронту

На Сіверському напрямку, а також на півночі країни біля кордону з Білоруссю та РФ - також без змін.

Тактика ворога на східному напрямку

Раніше керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш зазначив, що війська РФ на Лимано-Куп'янському напрямку намагаються прорвати оборону ЗСУ, особливо в районі Новоєгорівки Луганської області - окупанти хочуть пробити так званий "коридор".

Додамо, що за даними Генштабу станом на вечір 3 вересня, ЗСУ продовжують вести контрнаступ на Мелітопольському напрямку. Тим часом російські окупанти ведуть безуспішні спроби наступу на трьох напрямках. Всього протягом доби відбулося понад 25 бойових зіткнень.