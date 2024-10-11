На фронті за добу сталося 146 боєзіткнень, ворог надалі тисне на Донбасі, - Генштаб

З початку доби 11 жовтня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Росіяни продовжують активно штурмувати позиції ЗСУ в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Впродовж минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів, зокрема, задіяв 88 керованих авіабомб (КАБів) та 602 удари дронами-камікадзе, понад 3700 разів обстріляв позиції наших військ.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи один раз безуспішно штурмували позиції українських підрозділів у районі Тихого.

На Куп’янському напрямку ворог атакував наші позиції 21 раз біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки та Піщаного. На цей час тривають дев’ять боєзіткнень у районах Степової Новоселівки, Кругляківки, Петропавлівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку українські воїни на даний момент відбивають сім атак біля Греківки, Новомихайлівки, Тернів і Зарічного. Дванадцять штурмових дій ворога впродовж дня було зупинено неподалік Макіївки, Новосадового, Невського, Білогорівки та Катеринівки.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але завдав авіаційного удару по Ясногорівці.

На Краматорському напрямку завершилися невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Ступочок. Досі триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 13 разів штурмували біля Торецька. Тривають бойові дії у семи локаціях - ворог тисне, намагаючись просунутись у районі Торецька.

На Покровському напрямку ворог упродовж дня здійснив 19 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається у районах Селидового, Мирнограду та Лисівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 126 та поранили 182 окупанта. Знищено сім бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки, дев’ять мотоциклів. Також пошкоджено чотири танки, шість бойових броньованих машин, чотири одиниці автомобільної техніки та одну РСЗВ БМ-21 "Град".

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 32 бойових зіткнення. Терористи, за підтримки авіації, намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного. Два боєзіткнення ще триває.

На Времівському напрямку протягом дня відбито вісім атак ворожих підрозділів у районах населених пунктів Богоявленка, Золота Нива, Рівнопіль, Новоукраїнське, точиться сім боїв в районах Новодарівки, Левадного та Ольгівського. Під час наступальних дій противник активно застосовував авіацію.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку три ворожі штурми зазнали невдачі.

Тим часом у Курській області авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 16 авіаударів із застосуванням 21 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.