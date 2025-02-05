Генштаб про фронт: найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку

На фронті станом на вечір 5 лютого відбулося 80 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, на сьогодні противник завдав одного ракетного (одна ракета), 48 авіаційних ударів, скинувши 78 КАБів, та здійснив понад 4400 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Козачої Лопані та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог 11 разів атакував в районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського. Наші воїни зупинили вісім атак загарбників, ще три бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників у напрямках Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського, всі атаки вже відбито.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, одне боєзіткнення ще триває. КАБом противник завдав авіаудару по Ступочкам.

На Торецькому напрямку ворог провів дев’ять наступальних дій на позиції наших військ в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Авіація противника завдала ударів по Клебан-Бику та Катеринівці.

Від початку доби ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надеждинки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Наші підрозділи відбили 18 атак, два боєзіткнення триває дотепер. Улакли зазнали авіаційного удару противника.

Втрати окупантів на цьому напрямку за сьогодні складають 298 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено 16 автомобілів, засіб супутникового зв’язку, окопний РЕБ, самохідну артилерійську установку, міномет; також наші захисники пошкодили два танки, дві одиниці автомобільної техніки, БМ-21 “Град”, гармату та самохідну артилерійську установку ворога.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районі Костянтинополя. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Комар, Розлив, Бурлацьке та Багатир.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Новополя, також завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Єгорівці та Білогорівці.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбили дев’ять ворожих атак. Крім того, ворог завдав 37 авіаційних ударів, скинувши 52 КАБи, здійснив 371 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів.