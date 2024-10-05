ЗСУ мали успіх під Липцями, ворог тисне біля Кремінної, Торецька і Покровська: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

4 жовтня українські війська продовжили наступ у Глушківському районі у Курській області, але підтвердженого просування не було.

Російські джерела повідомляли про продовження бойових дій біля Веселого (на південь від Глушкового), а в Міноборони РФ стверджували, що війська РФ начебто відбили атаки ЗСУ в напрямку Нового Путі (на південь від Веселого).

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ нещодавно відновили позиції біля Веселого, але не повністю відбили Медвеже (на південний схід від Глушкового).

На головному "українському плацдармі" в Курській області 4 жовтня тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що бої тривали поблизу Крем'яного та Ольговки, Любимівки та Плехового.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися у Вовчанську Харківської області.

Геолокаційні зображення, опубліковані 3 жовтня, показують, що окупанти просувалися вздовж вулиць Колокольцова та Пушкінської в центрі Вовчанська під час штурму міста 30 вересня.

3 жовтня речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев заявив, що за останні кілька днів ворог знизив темпи наступальних дій у районі Вовчанська та продовжує поповнювати штурмові групи шляхом внутрішньої ротації та замін.

В Харківському угрупованні військ ЗСУ також повідомили, що українські військові нещодавно провели успішну операцію та захопили 7 російських позицій на північ від Липців.

3 жовтня блогер заявив, що путінські війська начебто відбили українські контратаки в цьому районі.

Російські загарбники також продовжували атаки поблизу Глибокого та Стариці 3 і 4 жовтня.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти просунулися в районі Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 жовтня, показують, що війська РФ просунулися на північний схід від Тернів.

Російський блогер стверджував, що путінські війська просунулися на східну околицю Колісниківки та на південний схід від населеного пункту, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ намагаються перекрити трасу Р-79 Курилівка-Борова між Колісниківкою та Кругляківкою та вийти до річки Оскіл.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Першотравневого та Синьківки, поблизу Петропавлівки, Курилівки та Піщаного, біля Стельмахівки та Лозової, Андріївки та Вишневого, Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Торського та Дронівки 3 і 4 жовтня.

Операція №3 - Донецька область

Російські загарбники продовжували наступальні дії на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Спірного 3 і 4 жовтня, але без просування.

4 жовтня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські окупанти наступали також біля Білої Гори, Ступочок та поблизу Андріївки 3 і 4 жовтня.

Війська РФ нещодавно просунулися на південь від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 жовтня, показують, що окупанти просунулися на захід від Неліпівки.

Російські загарбники атакували поблизу самого Торецька, біля Дачного, Нелипівки, в районі Щербинівки і Сухої Балки 3 і 4 жовтня.

3 жовтня українська бригада опублікувала кадри, на яких видно, що окупанти здійснили комбіновані механізовані та піхотні штурми поблизу Нью-Йорка.

4 жовтня російські загарбники продовжили наступ у районі Покровська, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

4 жовтня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ просунулися на захід від Новогродівки, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

3 і 4 жовтня тривали бої в районах Промінь, Воздвиженка, Новоолександрівка, Новоторецьке, Цукурине, Лисівка, Крутий Яр, Гірник, Миколаївка та Селидове.

4 жовтня російський блогер опублікував кадри, на яких нібито видно, як війська РФ відбивають українську контратаку поблизу Гродівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 і 4 жовтня, показують, що окупанти просунулися вздовж вулиці 1 Травня на південному сході Максимілянівки, на схід від Острівського та на захід від Гострого - ймовірно, захопивши селище.

3 і 4 жовтня російські окупанти продовжували наступальні дії під Гострим і Георгіївкою.

Війська РФ 4 жовтня продовжували наступальні дії на південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

3 жовтня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ просунулися на північ від Вугледара, але в ISW не знайшли підтвердження.

3 і 4 жовтня війська РФ продовжували наступ у районі Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Богоявленки та Вугледара, а також у напрямку Трудове і Максимівки.

Російські та українські джерела не повідомляли про бойові дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 4 жовтня.

"Південна вісь"

3 і 4 жовтня тривали позиційні бої на заході Запорізької області в районі Роботиного та Малих Щербаків, Кам’янського та Новоданилівки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.[

Речник Групи військ "Хортиця" ЗСУ полковник Владислав Волошин заявив, що окупанти готують наступальні операції на заході Запорізької області найближчим часом, але українські війська не виявили великого скупчення сил ворога на півдні України.

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про бої на лівобережжі Херсонської області 4 жовтня.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 4 жовтня повідомили, що від початку доби загалом на фронті відбулося 97 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що нині найгарячіша ситуація фіксується на Курахівському напрямку, але також російські окупанти активні на Покровському, Куп'янському та Лиманському напрямках.