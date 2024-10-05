ВСУ имели успех под Липцами, враг давит около Кременной, Торецка и Покровска: карты ISW

Операция ВСУ в России

4 октября украинские войска продолжили наступление в Глушковском районе Курской области, но подтвержденного продвижения не было.

Российские источники сообщали о продолжении боевых действий около Веселого (южнее Глушково), а в Минобороны РФ утверждали, что войска РФ якобы отразили атаки ВСУ в направлении Нового Пути (южнее Веселое).

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ недавно восстановили позиции возле Веселое, но не полностью отбили Медвежье (юго-восточнее Глушково).

На главном "украинском плацдарме" в Курской области 4 октября шли бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что бои продолжались близ Кремяное и Ольговки, Любимовки и Плехово.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские захватчики недавно продвинулись незначительно в Волчанске Харьковской области.

Геолокационные изображения, опубликованные 3 октября, показывают, что оккупанты продвигались вдоль улиц Колокольцова и Пушкинской в центре Волчанска во время штурма города 30 сентября.

3 октября представитель Харьковской группировки войск ВСУ полковник Виталий Саранцев заявил, что за последние несколько дней враг снизил темпы наступательных действий в районе Волчанска, и продолжает пополнять штурмовые группы путем внутренней ротации и замен.

В Харьковской группировке войск ВСУ также сообщили, что украинские военные недавно провели успешную операцию и захватили 7 российских позиций к северу от Липцев.

3 октября блогер заявил, что путинские войска якобы отразили украинские контратаки в этом районе.

Российские захватчики также продолжали атаки вблизи Глубокого и Старицы 3 и 4 октября.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты продвинулись в районе Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 3 октября, показывают, что войска РФ продвинулись к северо-востоку от Тернов.

Российский блогер утверждал, что путинские войска продвинулись на восточную окраину Колесниковки и юго-восточнее населенного пункта, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ пытаются перекрыть трассу Р-79 Куриловка-Борова между Колесниковкой и Кругляковкой, и выйти к реке Оскол.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Первомайского и Синьковки, вблизи Петропавловки, Куриловки и Песчаного, возле Стельмаховки и Лозовой, Андреевки и Вишневого, Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Торского и Дроновки.

Операция №3 - Донецкая область

Российские захватчики продолжали наступательные действия к востоку от Северского в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северского в районе Спорного 3 и 4 октября, но без продвижения.

4 октября войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские оккупанты наступали также около Белой Горы, Ступочек и вблизи Андреевки 3 и 4 октября.

Войска РФ недавно продвинулись к югу от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 3 октября, показывают, что оккупанты продвинулись к западу от Нелиповки.

Российские захватчики атаковали вблизи самого Торецка, возле Дачного, Нелиповки, в районе Щербиновки и Сухой Балки 3 и 4 октября.

3 октября украинская бригада опубликовала кадры, на которых видно, что оккупанты совершили комбинированные механизированные и пехотные штурмы вблизи Нью-Йорка.

4 октября российские захватчики продолжили наступление в Покровском районе, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

4 октября российский "военкор" заявил, что войска РФ продвинулись к западу от Новогродовки, хотя в ISW не нашли подтверждения.

3 и 4 октября продолжались бои в районах Луч, Воздвиженка, Новоалександровка, Новоторецкое, Цукурино, Лисовка, Крутой Яр, Горняк, Николаевка и Селидово.

4 октября российский блогер опубликовал кадры, на которых якобы видно, как войска РФ отбивают украинскую контратаку вблизи Гродовки.

Войска РФ недавно продвинулись к западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 3 и 4 октября, показывают, что оккупанты продвинулись вдоль улицы 1 Мая на юго-востоке Максимиляновки, восточнее Островского и западнее Острое - вероятно, захватив поселок.

3 и 4 октября российские оккупанты продолжали наступательные действия под Острое и Георгиевкой.

Войска РФ 4 октября продолжали наступательные действия юго-западнее Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

3 октября российский "военкор" заявил, что войска РФ продвинулись севернее Угледара, но в ISW не нашли подтверждения.

3 и 4 октября войска РФ продолжали наступление в районе Антоновки, Екатериновки, Константиновки, Богоявленки и Угледара, а также в направлении Трудовое и Максимовки.

Российские и украинские источники не сообщали о боевых действиях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 4 октября.

"Южная ось"

3 и 4 октября продолжались позиционные бои на западе Запорожской области в районе Работино и Малых Щербаков, Каменского и Новоданиловки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Спикер Группы войск "Хортица" ВСУ полковник Владислав Волошин заявил, что оккупанты готовят наступательные операции на западе Запорожской области в ближайшее время, но украинские войска не обнаружили большого скопления сил врага на юге Украины.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о боях на левобережье Херсонской области 4 октября.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 4 октября сообщили, что с начала суток всего на фронте произошло 97 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что сейчас самая горячая ситуация фиксируется на Кураховском направлении, но также российские оккупанты активны на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.