ЗСУ мали успіх під Куп'янськом, ворог просунувся на чотирьох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, показують, що росіяни просунулися в центрі Погребків.

Бої тривали на північний захід від Суджі біля Погребків, Орловки, Нової Сорочини, Старої Сорочини та Лебедівки.

25 лютого війська РФ продовжували наступальні дії біля міжнародного кордону в Сумській області, але не просунулися. Бої тривали біля Новенького та Басівки.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

25 лютого російські загарбники продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не змогли просунутися. Війська РФ атакували 24 і 25 лютого в районі Вовчанська.

Російський "воєнкор" розповідав, що Сили оборони України начебто невдало контратакували поблизу Липців.

Речник української бригади, яка діє під Вовчанськом, заявив, що сніжна погода ускладнює для росіян ведення штурмових дій.

Операція РФ №2 - Луганська область

Сили оборони України нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри від 25 лютого показують, що ЗСУ просунулися на захід від траси Р-79 Дворічна - Куп'янськ на північний схід від Західного (на північ від Куп'янська).

Між тим на Куп'янському напрямку фіксується й просування російських окупантів. Так, 25 лютого Генштаб ЗСУ опублікував карту, на якій зазначено, що ворог просунувся на північний захід від Табаївки (на південний схід від Куп'янська).

24 і 25 лютого війська РФ вели наступальні операції в районі Дворічної, Петропавлівки та Степової Новоселівки.

25 лютого російські загарбники наступали на Боровому напрямку, але не просунулися. 24 і 25 лютого війська РФ атакували в районі Загризового, Нової Кругляківки, в напрямку Борівської Андріївки, в районі Надії.

24 лютого український полк, який діяв на Куп'янському напрямку, повідомив, що росіяни провели механізований штурм принаймні посиленого взводу на околицях Ловозої (на північний схід від Борової), при цьому воїни ЗСУ знищили танк і БТР і ще 3 БТРи противника.

Війська РФ нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. 25 лютого Генштаб ЗСУ опублікував карту, на якій зазначено, що ворог просунувся на південний захід від Тернів (на північний схід від Лиману).

24 і 25 лютого російські загарбники наступали в районі Новолюбівки, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Нового та Катеринівки, а також в районі Діброви та в районі Серебрянського лісу.

Операція РФ №3 - Донецька область

25 лютого російські окупанти продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. 24 і 25 лютого війська РФ атакували в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

Російський "воєнкор" розповідав, що Сили оборони України контратакували біля Білогорівки.

Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ нібито захопили Білогорівку. Пов'язаний з Кремлем російський блогер заявив, що путінські війська захопили більшу частину Білогорівки, але не весь населений пункт. "Воєнкор" стверджував, що ЗСУ утримують позиції на околицях населеного пункту, що тривають бої в західній частині Білогорівки, а північна частина міста є спірною "сірою зоною".

25 лютого війська РФ продовжували наступальні дії на Часівярському напрямку, але не просунулися. 24 і 25 лютого російські загарбники наступали в районі самого Часового Яру та на південь від Часового Яру біля Ступочок.

Військовослужбовці бригади ЗСУ, яка діяла на напрямку Часового Яру, 25 лютого повідомили, що росіяни атакують на мотоциклах, баггі та автотранспорті, зрідка наступають із застосуванням БТР і танків.

Речник іншої української бригади, яка діє на цьому напрямку, повідомив, що окупанти користуються перевагою в живій силі та ведуть фронтальний наступ невеликими групами піхоти. Речник зазначив, що війська РФ іноді використовують механізовану техніку.

25 лютого війська РФ наступали на Торецькому напрямку, але не просунулися. 24 і 25 лютого російські окупанти атакували біля самого Торецька та в районі Кримського.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ начебто невдало контратакували біля шахти Торецька на півночі Торецька.

25 лютого російські загарбники продовжили наступати на Покровському напрямку, але не змогли просунутися. Війська РФ атакували під самим Покровськом, біля Тарасівки, Водяне Друге, Променя, в районі Надіївки, Преображенки, села Запоріжжя, Леонтовичів, Котлиного, Удачного та на Молодецьке і Троїцьке 24 і 25 лютого.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що росіяни використовують ослів для транспортування піхоти на лінію фронту, і що російські загарбники використовують лише піхоту в штурмах після того, як зазнали важких втрат по техніці в першій половині лютого 2025 року.

Речник також повідомив, що росіяни використовують безпілотники FPV з оптоволоконними кабелями для знищення українських важких дронів-бомбардувальників.

25 лютого війська РФ наступали на Курахівському напрямку, але не просунулися. Російські загарбники 24 і 25 лютого атакували в районі Андріївки, Костянтинополя, Улакли та Олексіївки.

Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ начебто відбили українську контратаку поблизу Костянтинополя.

Нещодавно російські окупанти просунулися у напрямку Великої Новосілки. 25 лютого Генштаб ЗСУ опублікував карту, на якій зазначено, що ворог просунувся в полях на північ і захід від Великої Новосілки.

Війська РФ атакували поблизу Скудного, Дніпроенергії, Бурлацького, Привільного та Новополя 24 і 25 лютого.

"Південна вісь"

25 лютого російські окупанти продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області, але не просунулися. Війська РФ 24 і 25 лютого атакували в районі Кам'янського, Малих Щербаків та П'ятихаток.

Російське джерело ISW стверджує, що Сили оборони України контратакують поблизу Лобкового та Степового (обидва на північний захід від Роботиного).

24 лютого українське джерело опублікувало кадри, на яких безпілотник ЗСУ вдарив по російській пусковій установці та РЛС 9А82 (ТЕЛАР) ЗРК С-300В у невстановленому районі окупованої частини Запорізької області.

25 лютого війська РФ продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися. 24 і 25 лютого російські окупанти наступали в напрямку н.п. Садове.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 25 лютого поінформували, що на фронті з початку доби відбулося 90 бойових зіткнень.

Як розповіли в Силах оборони, на Покровському напрямку, який залишається "найгарячішим, російські окупанти здійснили 26 штурмових дій.