ВСУ имели успех под Купянском, враг продвинулся на четырех направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 25 февраля, показывают, что россияне продвинулись в центре Погребков.

Бои продолжались к северо-западу от Суджи возле Погребков, Орловки, Новой Сорочины, Старой Сорочины и Лебедевки.

25 февраля войска РФ продолжали наступательные действия у международной границы в Сумской области, но не продвинулись. Бои продолжались возле Новенького и Басовки.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

25 февраля российские захватчики продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не смогли продвинуться. Войска РФ атаковали 24 и 25 февраля в районе Волчанска.

Российский "военкор" рассказывал, что Силы обороны Украины якобы неудачно контратаковали вблизи Липцев.

Представитель украинской бригады, которая действует под Волчанском, заявил, что снежная погода затрудняет для россиян ведение штурмовых действий.

Операция РФ №2 - Луганская область

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры от 25 февраля показывают, что ВСУ продвинулись на запад от трассы Р-79 Двуречная - Купянск на северо-восток от Западного (к северу от Купянска).

Между тем на Купянском направлении фиксируется и продвижение российских оккупантов. Так, 25 февраля Генштаб ВСУ опубликовал карту, на которой указано, что враг продвинулся на северо-запад от Табаевки (на юго-восток от Купянска).

24 и 25 февраля войска РФ вели наступательные операции в районе Двуречной, Петропавловки и Степной Новоселовки.

25 февраля российские захватчики наступали на Боровом направлении, но не продвинулись. 24 и 25 февраля войска РФ атаковали в районе Загрызово, Новой Кругляковки, в направлении Боровской Андреевки, в районе Надежды.

24 февраля украинский полк, который действовал на Купянском направлении, сообщил, что россияне провели механизированный штурм по крайней мере усиленного взвода в окрестностях Ловозой (северо-восточнее Боровой), при этом воины ВСУ уничтожили танк и БТР и еще 3 БТРа противника.

Войска РФ недавно продвинулись на Лиманском направлении. 25 февраля Генштаб ВСУ опубликовал карту, на которой указано, что враг продвинулся на юго-запад от Тернов (северо-восток от Лимана).

24 и 25 февраля российские захватчики наступали в районе Новолюбовки, Ямполевки и в направлении Зеленой Долины, Нового и Катериновки, а также в районе Дибровы и в районе Серебрянского леса.

Операция РФ №3 - Донецкая область

25 февраля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. 24 и 25 февраля войска РФ атаковали в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Российский "военкор" рассказывал, что Силы обороны Украины контратаковали возле Белогоровки.

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ якобы захватили Белогоровку. Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что путинские войска захватили большую часть Белогоровки, но не весь населенный пункт. "Военкор" утверждал, что ВСУ удерживают позиции на окраинах населенного пункта, что продолжаются бои в западной части Белогоровки, а северная часть города является спорной "серой зоной".

25 февраля войска РФ продолжали наступательные действия на Часовярском направлении, но не продвинулись. 24 и 25 февраля российские захватчики наступали в районе самого Часового Яра и к югу от Часового Яра возле Ступочек.

Военнослужащие бригады ВСУ, которая действовала на направлении Часового Яра, 25 февраля сообщили, что россияне атакуют на мотоциклах, багги и автотранспорте, изредка наступают с применением БТР и танков.

Спикер другой украинской бригады, которая действует на этом направлении, сообщил, что оккупанты пользуются преимуществом в живой силе и ведут фронтальное наступление небольшими группами пехоты. Спикер отметил, что войска РФ иногда используют механизированную технику.

25 февраля войска РФ наступали на Торецком направлении, но не продвинулись. 24 и 25 февраля российские оккупанты атаковали возле самого Торецка и в районе Крымского.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ якобы неудачно контратаковали возле шахты Торецка на севере Торецка.

25 февраля российские захватчики продолжили наступать на Покровском направлении, но не смогли продвинуться. Войска РФ атаковали под самым Покровском, возле Тарасовки, Водяное Второе, Луча, в районе Надиевки, Преображенки, села Запорожье, Леонтовичей, Котлиного, Удачного и на Молодецкое и Троицкое 24 и 25 февраля.

Представитель бригады ВСУ, которая действует на Покровском направлении, заявил, что россияне используют ослов для транспортировки пехоты на линию фронта, и что российские захватчики используют только пехоту в штурмах после того, как понесли тяжелые потери по технике в первой половине февраля 2025 года.

Спикер также сообщил, что россияне используют беспилотники FPV с оптоволоконными кабелями для уничтожения украинских тяжелых дронов-бомбардировщиков.

25 февраля войска РФ наступали на Кураховском направлении, но не продвинулись. Российские захватчики 24 и 25 февраля атаковали в районе Андреевки, Константинополя, Улаклы и Алексеевки.

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ якобы отбили украинскую контратаку вблизи Константинополя.

Недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Великой Новоселки. 25 февраля Генштаб ВСУ опубликовал карту, на которой указано, что враг продвинулся в полях к северу и западу от Великой Новоселки.

Войска РФ атаковали вблизи Скудного, Днепроэнергии, Бурлацкого, Привольного и Новополя 24 и 25 февраля.

"Южная ось"

25 февраля российские оккупанты продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области, но не продвинулись. Войска РФ 24 и 25 февраля атаковали в районе Каменского, Малых Щербаков и Пятихаток.

Российский источник ISW утверждает, что Силы обороны Украины контратакуют вблизи Лобкового и Степного (оба к северо-западу от Работино).

24 февраля украинский источник опубликовал кадры, на которых беспилотник ВСУ ударил по российской пусковой установке и РЛС 9А82 (ТЕЛАР) ЗРК С-300В в неустановленном районе оккупированной части Запорожской области.

25 февраля войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись. 24 и 25 февраля российские оккупанты наступали в направлении н.п. Садовое.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 25 февраля проинформировали, что на фронте с начала суток произошло 90 боевых столкновений.

Как рассказали в Силах обороны, на Покровском направлении, которое остается "самым горячим", российские оккупанты совершили 26 штурмовых действий.