ЗСУ мали успіх під Куп’янськом, ворог просунувся у Курській і Донецькій областях: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в межах основного "українського плацдарму" в Курській області та продовжили бої в цьому районі 19 жовтня.

Геолокаційні кадри від 18 жовтня показують, що путінські війська просунулися на захід від Руської Конопельки (на схід від Суджі).

Російські "воєнкори" стверджували, що російські підрозділи захопили та зачистили Любимівку (на південний схід від Коренево), захопили Леонідово (на південний схід від Коренево) і просуваються до Малої Локні та Вікторівки (обидва на південний схід від Коренево).

Російські блогери також стверджували, що війська РФ просунулися поблизу Мартинівки (на північний схід від Суджі) і захопили більшу частину та частково оточили Плехове (на південний схід від Суджі).

Російські джерела ISW розповідали, що 19 жовтня ЗСУ здійснили контратаки в межах основного "українського плацдарму" в Курській області.

Російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Леонідово, Любимівки та Зеленого Путі (на південний схід від Коренево).

19 жовтня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ начебто відбили обмежені українські атаки через міжнародний кордон поблизу Вольфіно і Тьоткіно в Глушковському районі.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували наступальні операції на півночі Харківської області поблизу Вовчанська та Стариці 18 і 19 жовтня, але жодного підтвердженого просування не мали.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти просунулися на південний схід від Куп'янська під час посиленої механізованої атаки чисельністю роти 19 жовтня. Геолокаційні кадри від 19 жовтня показують, що загарбники просунулися вздовж вулиці Лугової на південному заході Кругляківки.

Підрозділи ЗСУ, які відбили цю атаку, повідомили, що під час російського механізованого штурму українські війська знищили 8 БТР і 3 танки ворога, та пошкодили ще 6 одиниць бронетехніки.

Аналітики ISW зазначають, що це просування фіксує війська РФ в декількох метрах від річки Оскіл, та є "частиною зусиль російського військового командування встановити плацдарм безпосередньо" на цій річці, щоб тиснути на "виступ" ЗСУ на півночі між Куп’янськом-Вузловим і Глушківкою та ширший "виступ" ЗСУ на південь від Кругляківки.

Українські захисники просунулися на південний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри від 18 жовтня показують, що ЗСУ відбили позиції на вулиці Осінній у північній частині Кругляківки.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України 18 жовтня заявили, що українські війська відтіснили окупантів з Кругляківки в період з 7 по 14 жовтня, та знищили взвод особового складу ворога в населеному пункті.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в н.п. Колесниківка та в н.п. Торське, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські окупанти наступали в районі Глубівки, Синьківки, біля Кучерівки, Лозової, Піщаного, Степової Новоселівки, Новоосинового, Колісниківки, Кругляківки, Вишневого, Новомихайлівки, Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, біля Тернів і Торського, та біля Серебрянки 18 і 19 жовтня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наступальні дії на Сіверському напрямку 19 жовтня.

Російське джерело стверджувало, що несприятлива погода тут не дозволяє російським і українським силам повноцінно використовувати безпілотники.

19 жовтня російські окупанти наступали у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Війська РФ також вели наступальні дії поблизу та в межах Часового Яру; в напрямку Ступочок і Предтечиного, а також поблизу Андріївки 18 і 19 жовтня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто просунулися на 300 метрів у Жовтневому мікрорайоні (східна частина м Часів Яр), та атакували за підтримки бронетехніки в межах мікрорайону..

Російське джерело ISW розповідало, що путінським військам важко пересуватися в межах Часового Яру через операції українських безпілотників FPV.

Російські загарбники просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 жовтня, свідчать про те, що війська РФ нещодавно просунулися у східній частині Торецька.

Додаткові геолокаційні кадри від 18 жовтня показують, як ЗСУ відбивають російську механізовану атаку у взвод, що складається з 4 бойових машин піхоти, у південній частині Щербинівки, що "вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися в цей район і, ймовірно, захопили Неліпівку", йдеться у звіті.

Війська РФ 18 і 19 жовтня наступали в районі Диліївки та в напрямку Олександро-Шултиного, а також поблизу і в межах Торецька.

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова 18 жовтня повідомила, що російські мотострілецькі бригади, які діють під Торецьком, використовують невелику кількість бронетехніки, оскільки їхня техніка дуже застаріла, та що ці підрозділи гірше оснащені, ніж підрозділи ВДВ.

За словами Бобовнікової, окупанти атакують невеликими групами під прикриттям артилерії, мінометів і безпілотників, але намагаються закріпитися і знайти укриття у будівлях у Торецьку, які російські удари майже повністю знищили.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 19 жовтня свідчать, що окупанти просунулися на південну околицю Воздвиженки.

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 19 жовтня, показують, як ЗСУ завдають ударів по загарбниках у північній частині Зоряного, на південний схід від Зоряного та в громаді поблизу - на північний схід від Зоряного, що вказує на те, що війська РФ нещодавно просунулися в цей район і, ймовірно, захопили Желанне Друге, пишуть експерти ISW.

У Міноборони РФ стверджували про начебто захоплення н.п. Зоряне, а російський блогер розповідав, що війська РФ просунулися на 0,5 км у Лисівці, на 1,2 км на захід від шахти "Коротченка", та на 1 км на захід від с. шахта №2 "Новогродівська". Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Війська РФ 18 і 19 жовтня вели наступальні дії в районі Миролюбівки, Промінь, Новоукраїнки, Новодмитрівки, Желане Друге, Новоселидівки, Гірника, Курахівки, Селидового і Михайлівки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на захід від Донецька, та 19 жовтня здійснили посилений механізований штурм у цьому районі.

Геолокаційні кадри від 19 жовтня показують, що окупанти просунулися в західну частину Максимільянівки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 19 жовтня, показують, як ЗСУ відбивають російську посилену механізовану атаку розміром у взвод, що складається з 3 бронемашин і 2 танків на південь від Максимільянівки, що "вказує на те, що російські сили нещодавно просунулися в цей район", пишуть експерти.

ЗСУ також нещодавно відбили російську механізовану атаку розміром у батальйон біля Максимільянівки, й аналітики ISW продовжують оцінювати, що поява або загроза настання багнюки через сезонну дощову погоду, ймовірно, "спонукає російське військове командування посилити механізовані штурми на заході Донецької області".

18 і 19 жовтня російські окупанти вели наступальні дії поблизу Курахового, Георгіївки, Максимільянівки та Дальнього.

Російський блогер заявив, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували за підтримки бронетехніки біля Максимільянівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від Донецька поблизу Вугледара. Геолокаційні кадри від 19 жовтня показують, що окупанти трохи просунулися в західній частині Золотої Ниви (на північний схід від Вугледара).

Російські загарбники 18 і 19 жовтня вели наступальні операції в районі Антонівки, Катеринівки та Костянтинівки, а також у районі Богоявленки.

Російський "воєнкори" стверджував, що путінські війська окупували половину Катеринівки, а інший блогер розповідав, що повідомлення про те, що російські війська захопили населений пункт, є неточними.

"ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що російські війська окупували половину Катеринівки", - йдеться у звіті.

19 жовтня російські загарбники проводили штурмові дії на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

18 і 19 жовтня російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на 700 метрів від Левадного і Приютного в напрямку Новодарівки, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

"Південна вісь"

18 і 19 жовтня війська РФ продовжували наступ на північний схід від Роботиного в районі Малої Токмачки та на північ від Роботиного в напрямку Новоданилівки, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські окупанти продовжували наступ на Херсонському напрямку 18 і 19 жовтня, в тому числі на лівобережжі регіону та на островах у гирлі річки Дніпро, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкори" стверджував, що війська РФ вдарили по мосту через річку Конка вздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв на північ від Олешок.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 19 жовтня розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України зазначили, що найбільша кількість ворожих штурмів фіксувалася на Курахівському, Покровському і Торецькому напрямках у Донецькій області.