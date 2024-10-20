ВСУ имели успех под Купянском, враг продвинулся в Курской и Донецкой областях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в рамках основного "украинского плацдарма" в Курской области и продолжили бои в этом районе 19 октября.

Геолокационные кадры от 18 октября показывают, что путинские войска продвинулись к западу от Русской Конопельки (восточнее Суджи).

Российские "военкоры" утверждали, что российские подразделения захватили и зачистили Любимовку (юго-восточнее Коренево), захватили Леонидово (юго-восточнее Коренево) и продвигаются к Малой Локне и Викторовке (оба юго-восточнее Коренево).

Российские блогеры также утверждали, что войска РФ продвинулись вблизи Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) и захватили большую часть и частично окружили Плехово (юго-восточнее Суджи).

Российские источники ISW рассказывали, что 19 октября ВСУ провели контратаки в рамках основного "украинского плацдарма" в Курской области.

Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Леонидово, Любимовки и Зеленого Пути (юго-восточнее Коренево).

19 октября российский "военкор" заявил, что войска РФ якобы отбили ограниченные украинские атаки через международную границу вблизи Вольфино и Теткино в Глушковском районе.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали наступательные операции на севере Харьковской области вблизи Волчанска и Старицы 18 и 19 октября, но никаких подтвержденных продвижений не было.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты продвинулись к юго-востоку от Купянска во время усиленной механизированной атаки численностью роты 19 октября. Геолокационные кадры от 19 октября показывают, что захватчики продвинулись вдоль улицы Луговой на юго-западе Кругляковки.

Подразделения ВСУ, отразившие эту атаку, сообщили, что во время российского механизированного штурма украинские войска уничтожили 8 БТР и 3 танка врага и повредили еще 6 единиц бронетехники.

Аналитики ISW отмечают, что это продвижение фиксирует войска РФ в нескольких метрах от реки Оскол, и является "частью усилий российского военного командования установить плацдарм напрямую" на этой реке, чтобы давить на "выступление" ВСУ на севере между Купянском-Узловым и Глушковкой. и на более широкое "выступление" ВСУ к югу от Кругляковки.

Украинские защитники продвинулись к юго-востоку от Купянска. Геолокационные кадры от 18 октября показывают, что ВСУ отразили позиции на улице Осенней в северной части Кругляковки.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 18 октября заявили, что украинские войска вытеснили оккупантов из Кругляковки в период с 7 по 14 октября и уничтожили взвод личного состава врага в населенном пункте.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в н.п. Колесниковка и в н.п. Торское, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Российские оккупанты наступали в районе Глубовки, Синьковки, возле Кучеровки, Лозовой, Песчаного, Степной Новоселовки, Новоосиново, Колесниковки, Кругляковки, Вишневого, Новомихайловки, Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, возле Тернов и Торского, и около Серебрянки 18 и 19 октября.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наступательных действиях на Северском направлении 19 октября.

Российский источник утверждал, что неблагоприятная погода не позволяет российским и украинским силам полноценно использовать беспилотники.

19 октября российские оккупанты наступали в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Войска РФ также вели наступательные действия вблизи и в пределах Часового Яра; в направлении Ступочек и Предтечино, а также вблизи Андреевки 18 и 19 октября.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на 300 метров в Октябрьском микрорайоне (восточная часть г. Часов Яр), и атаковали при поддержке бронетехники в пределах микрорайона.

Российский источник ISW рассказывал, что путинским войскам трудно передвигаться в пределах Часового Яра из-за операций украинских беспилотников FPV.

Российские захватчики продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, свидетельствуют о том, что войска РФ недавно продвинулись в восточной части Торецка.

Дополнительные геолокационные кадры от 18 октября показывают, как ВСУ отбивают российскую механизированную атаку во взвод, состоящий из 4 боевых машин пехоты, в южной части Щербиновки, что "указывает на то, что российские войска недавно продвинулись в этот район и, вероятно, захватили Нелиповку", говорится в отчете.

Войска РФ 18 и 19 октября наступали в районе Дилиевки и в направлении Александро-Шултино, а также вблизи и в пределах Торецка.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова 18 октября сообщила, что действующие под Торецком российские мотострелковые бригады используют небольшое количество бронетехники, поскольку их техника очень устарела, и что эти подразделения хуже оснащены, чем подразделения ВДВ.

По словам Бобовниковой, оккупанты атакуют небольшими группами под прикрытием артиллерии, минометов и беспилотников, но пытаются закрепиться и найти укрытия в зданиях в Торецке, которые российские удары почти полностью уничтожили.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 19 октября свидетельствуют, что оккупанты продвинулись на южную окраину Воздвиженки.

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 19 октября, показывают, как ВСУ наносят удары по захватчикам в северной части н.п. Зоряное, юго-восточнее Звездного и в общине поблизости - северо-восточнее Зоряного, что указывает на то, что войска РФ недавно продвинулись в этот район и, вероятно, захватили Желательное Второе, пишут эксперты ISW.

В Минобороны РФ утверждали о якобы захвате н.п. Зоряное, а российский блогер рассказывал, что войска РФ продвинулись на 0,5 км в Лисовке, на 1,2 км к западу от шахты "Коротченко" и на 1 км к западу от с. шахта №2 "Новогродовская". Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Войска РФ 18 и 19 октября вели наступательные действия в районе Миролюбовки, Луча, Новоукраинки, Новодмитровки, Желанное Второе, Новоселидовки, Горняка, Кураховки, Селидово и Михайловки.

Российские оккупанты недавно продвинулись к западу от Донецка, и 19 октября совершили усиленный механизированный штурм в этом районе.

Геолокационные кадры от 19 октября показывают, что оккупанты продвинулись в западную часть Максимилиановки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 октября, показывают, как ВСУ отбивают российскую усиленную механизированную атаку размером во взвод, состоящую из 3 бронемашин и 2 танков к югу от Максимилиановки, что "указывает на то, что российские силы недавно продвинулись в этот район", пишут эксперты.

ВСУ также недавно отбили российскую механизированную атаку размером в батальон возле Максимилиановки, и аналитики ISW продолжают оценивать, что появление или угроза наступления грязи из-за сезонной дождливой погоды, вероятно, "побуждает российское военное командование усилить механизированные штурмы на западе".

18 и 19 октября российские оккупанты вели наступательные действия вблизи Курахово, Георгиевки, Максимилиановки и Дальнего.

Российский блогер заявил, что ВСУ будто бы безуспешно контратаковали при поддержке бронетехники возле Максимилиановки.

Войска РФ недавно продвинулись юго-западнее Донецка вблизи Угледара. Геолокационные кадры от 19 октября показывают, что оккупанты немного продвинулись в западной части Золотой Нивы (к северо-востоку от Угледара).

Российские захватчики 18 и 19 октября вели наступательные операции в районе Антоновки, Екатериновки и Константиновки, а также в районе Богоявленки.

Российский "военкоры" утверждал, что путинские войска оккупировали половину Екатериновки, а другой блогер рассказывал, что сообщения о том, что российские войска захватили населенный пункт - неточные.

"ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что российские войска оккупировали половину Екатериновки", - говорится в отчете.

19 октября российские захватчики проводили штурмовые действия на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

18 и 19 октября российские блоггеры утверждали, что войска РФ продвинулись на 700 метров от Левадного и Приютного в направлении Новодаровки, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

"Южная ось"

18 и 19 октября войска РФ продолжали наступление северо-восточнее Работино в районе Малой Токмачки и севернее Работино в направлении Новоданиловки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские оккупанты продолжали наступление на Херсонском направлении 18 и 19 октября, в том числе на левобережье региона и на островах в устье реки Днепр, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский "военкоры" утверждал, что войска РФ ударили по мосту через реку Конка вдоль трассы М-14 Херсон-Николаев к северу от н.п. Олешки.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 19 октября рассказали, что с начала суток на фронте произошло 138 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины отметили, что наибольшее количество вражеских штурмов фиксировалось на Кураховском, Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области.