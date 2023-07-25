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ЗСУ мали успіх в напрямку Старомайорського Донецької області, - Генштаб

Фото: ЗСУ мали успіх в напрямку Старомайорського Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові мали успіх в районі Старомайорського Донецької області. Наразі сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках - закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"В напрямку Старомайорське мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви", - розповів він.

Лимано-Куп'янський напрямок

Українські військові продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

"Противник проводив безуспішні наступальні дії в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки", - додав спікер.

При цьому, за його словами, ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат.

"Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень", - додав він.

Ситуація у районі Старомайорського Донецької області

Ще 18 липня спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування капітана Валерій Шершень розповів, що ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Зокрема, тоді йшли важкі бої за Старомайорське Донецької області, де у сил оборони має значну перевагу.

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