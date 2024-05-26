ЗСУ мали успіх на Куп'янському напрямку, - Генштаб

На фронті в Україні ситуація залишається контрольованою Силами оборони. Українські захисники на Куп'янському напрямку провели активні дії та мали успіх, завдали ворогу суттєвих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Так, у військовому командуванні оновили дані щодо оперативної обстановки на фронті станом на 23.00 25 травня

Російські атаки

Від початку доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень.

Противник завдав по території України 5 ракетних (із застосуванням 8 ракет) та 34 авіаційні удари (49 КАБами), застосував 381 дрон-камікадзе. Також російські окупанти здійснили 2433 обстріли по позиціях Сил оборони України та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Окупанти завдавали ракетних ударів та били керованими авіабомбами по Харкову. Загалом, загарбники наніс по цивільній інфраструктурі та житлових масивах 3 ракетні удари із застосуванням 6 ракет.

В Генштабі додали, що росармія, зокрема, вдарила ракетою по парку культури та відпочинку, здійснила 2 скиди КАБів по будівельному гіпермаркету, внаслідок цього виникла пожежа.

"У результаті терористичних дій агресора постраждало мирне населення. На превеликий жаль є загиблі, поранені та зниклі безвісти цивільні люди", - йдеться у звіті.

Ситуація на фронті

Зазначається, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони.

"Наші воїни продовжують рішуче протидіяти спробам російських окупантів просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання загарбниками планів наступу", передали в Генштабі.

На Харківському напрямку 25 травня відбулося 13 бойових зіткнень. На цей час на Харківському напрямку ще тривають бойові дії в районах населених пунктів Нескучне та Стариця.

За попередніми даними, втрати противника з початку доби на цьому напрямку склали 100 осіб. Було знищено 1 танк, 2 артилерійські системи та 2 одиниці автомобільної техніки. Ще 1 артилерійську систему та 1 автомобіль було пошкоджено.

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень склала 14. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка.

Поблизу М'ясожарівки, Дружелюбівки та Невського ще тривають бої. Крім того, Сили оборони тут провели активні дії, мали успіх.

Попередньо, загальні втрати противника протягом доби на цьому напрямку склали 47 осіб. Знищено 1 ворожу МТЛБ, 2 одиниці автомобільної техніки, станцію спостереження "Муром-П" та 2 склади боєприпасів, а також пошкоджено 2 танки та 1 бойову машину піхоти, передали в Генштабі.

На Лиманському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 5 атак російських окупантів в районах Тернів, Торського та Серебрянського лісу. Зазначається, що ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій противники надвечір зросла до 13. Напружена ситуація залишається в районі Білогорівки, де ворог намагається вклинитися в нашу оборону.

"Водночас українськими захисниками проведено ряд заходів щодо посилення оборонних позицій", - йдеться у звіті військового командування.

На Краматорському напрямку російський агресор 12 разів атакував підрозділи Сил оборони в напрямку Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Успіху не мав.

На даний час триває бій в районі Андріївки. Ситуація контрольована, додали в Генштабі.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня, подекуди за підтримки авіації із застосуванням КАБів, агресор здійснив 23 штурмових дії та намагався наростити значні зусилля із вогневого контролю практично уздовж всієї лінії зіткнення.

"В районі Новоолександрівки тривають інтенсивні бої. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки", - розповіли в Генштабі.

Попередні втрати противника на цьому напрямку склали майже 200 окупантів вбитими та пораненими. Знищено 1 ворожий літак Су-25, 3 БМП та 3 БТР. Водночас, пошкоджень зазнали 3 танки окупантів, 1 БТР, 2 міномети та 3 одиниці автомобільної техніки.

Спочатку доби напружена ситуація також була на Курахівському напрямку. На цей час тут нараховується 14 бойових зіткнень. Ворог намагається просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне.

У військовому командуванні зазначили, що Сили оборони вживають невідкладних заходів щодо стабілізації обстановки та стримування ворога, що переважає.

Попередні втрати противника на цьому напрямку склали: майже 90 окупантів вбитими та пораненими. Знищено 1 БМП, 1 МТЛБ та 3 одиниці автомобільної техніки. Також пошкоджено 1 танк.

На Времівському напрямку противник здійснив 1 безуспішну спробу прорвати оборону ЗСУ у напрямку Старомайорського. Успіху не мав.

На Оріхівському напрямку противник 3 рази атакував і зазнав невдачі в районах Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку окупанти безуспішно намагалися 9 разів відтіснити наші підрозділи від Кринок. В ході боїв російські загарбники успіху не мали, втрат позицій ЗСУ не допущено.

В Генштабі додали, що українські захисники завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці.

"На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення", - йдеться у звіті.