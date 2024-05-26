ВСУ имели успех на Купянском направлении, - Генштаб

На фронте в Украине ситуация остается контролируемой Силами обороны. Украинские защитники на Купянском направлении провели активные действия и имели успех, нанесли врагу существенные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -страницу Генерального штаба ВСУ.

Так, в военном командовании обновили данные об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 23:00 25 мая.

Российские атаки

С начала суток на фронте произошло 110 боевых столкновений.

Противник нанес по территории Украины 5 ракетных (с применением 8 ракет) и 34 авиационных удара (49 КАБ), применил 381 дрон-камикадзе. Также российские оккупанты совершили 2433 обстрела по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Оккупанты наносили ракетные удары и избивали управляемыми авиабомбами по Харькову. В общем, захватчики нанес по гражданской инфраструктуре и жилым массивам 3 ракетных удара с применением 6 ракет.

В Генштабе добавили, что росармия, в частности, ударила ракетой по парку культуры и отдыха, осуществила 2 сброса КАБов по строительному гиппермаркету, в результате возник пожар.

"В результате террористических действий агрессора пострадало мирное население. К сожалению, есть погибшие, раненые и пропавшие без вести гражданские люди", - говорится в отчете.

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны.

"Наши воины продолжают решительно противодействовать попыткам российских оккупантов продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения захватчиками планов наступления", передали в Генштабе.

На Харьковском направлении 25 мая произошло 13 боевых столкновений. В настоящее время на Харьковском направлении еще продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Нескучное и Старица.

По предварительным данным, потери противника с начала суток на этом направлении составили 100 человек. Были уничтожены 1 танк, 2 артиллерийские системы и 2 единицы автомобильной техники. Еще 1 артиллерийская система и 1 автомобиль были повреждены.

На Купянском направлении количество боевых столкновений составило 14. Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка.

Вблизи Мясожаровки, Дружелюбовки и Невского еще продолжаются бои. Кроме того, Силы обороны здесь провели активные действия, имели успех.

Предварительно общие потери противника в течение суток на этом направлении составили 47 человек. Уничтожены 1 вражеская МТЛБ, 2 единицы автомобильной техники, станция наблюдения "Муром-П" и 2 склада боеприпасов, а также повреждены 2 танка и 1 боевая машина пехоты, передали в Генштабе.

На Лиманском направлении подразделения Сил обороны отразили 5 атак российских оккупантов в районах Тернов, Торского и Серебрянского леса. Отмечается, что ситуация контролируемая, потери позиций не допущены.

На Северском направлении количество штурмовых действий противники к вечеру возросло до 13. Напряженная ситуация остается в районе Белогоровки, где враг пытается вклиниться в нашу оборону.

"В то же время, украинскими защитниками проведен ряд мероприятий по усилению оборонных позиций", - говорится в отчете военного командования.

На Краматорском направлении российский агрессор 12 раз атаковал подразделения сил обороны в направлении Часового Яра, Ивановского и Клещиевки. Удачи не имел.

В настоящее время идет бой в районе Андреевки. Ситуация контролируемая, добавили в Генштабе.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня, иногда при поддержке авиации с применением КАБов, агрессор совершил 23 штурмовых действия и пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии столкновения.

"В районе Новоалександровки продолжаются интенсивные бои. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки", - рассказали в Генштабе.

Предварительные потери противника на этом направлении составили почти 200 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен 1 вражеский самолет Су-25, 3 БМП и 3 БТР. В то же время повреждения получили 3 танка окупантов, 1 БТР, 2 миномета и 3 единицы автомобильной техники.

Сначала суток напряженная ситуация также была на Кураховском направлении . В настоящее время здесь насчитывается 14 боевых столкновений. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Водяное.

В военном командовании отметили, что Силы обороны принимают неотложные меры по стабилизации обстановки и сдерживанию превосходящего врага.

Предыдущие потери противника в этом направлении составили: почти 90 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены 1 БМП, 1 МТЛБ и 3 единицы автомобильной техники. Также поврежден 1 танк.

На Времивском направлении противник предпринял 1 безуспешную попытку прорвать оборону ВСУ в направлении Старомайорского. Удачи не имел.

На Ореховском направлении противник 3 раза атаковал и потерпел неудачу в районах Работино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении кафиры безуспешно пытались 9 раз оттеснить наши подразделения от Крынок. В ходе боев российские захватчики успеха не имели, потери позиций ВСУ не допущены.

В Генштабе добавили, что украинские защитники наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике.

"На определенных направлениях осуществляются меры по улучшению тактического положения", - говорится в отчете.