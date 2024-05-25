Майже 100 штурмів за день: на яких напрямках фронту найгарячіша ситуація

Російська армія на фронті провела з початку доби вже 99 наступальних та штурмових дій. Найбільше боєзіткнень фіксується на Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальне зведення Генштабу.

"Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ, б’ють ворога та нищать його техніку", - наголосили в Генштабі.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку окупанти продовжують проводить штурмові дії. Шість ворожих атак українські воїни успішно відбили, чотири ще тривають.

На Куп’янському напрямку росіяни не полишають спроб тиснути на оборонні рубежі ЗСУ. Безуспішно намагаються покращити своє тактичне положення в районах М’ясожарівки та Новоєгорівки. Загалом наростили кількість штурмових дій на цьому напрямку до 14. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, сім ще тривають.

На Лиманському напрямку ворог впродовж доби провів п’ять атак, одна з яких ще триває.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують спроби штурмів позицій українських захисників в районі Білогорівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень з початку доби зросла до дев’яти. Чотири атаки нашими воїнами успішно відбито, п’ять ще поки тривають.

На Краматорському напрямку російські війська продовжують здійснювати штурмові дії поблизу Кліщіївки, Нового, Іванівського та Андріївки. З початку доби тут відбулось вже 11 бойових зіткнень, з яких одне ще триває.

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії фронту, зазначають в Генштабі. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 23.

Окупанти намагаються протиснути українську оборону за підтримки штурмової авіації. Українські воїни тримають зайняті рубежі і завдають ворогу відчутних втрат. ЗСУ на цьому напрямку успішно знищили сьогодні Су-25.

На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Вісім атак ворога відбито, чотири ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався здійснювати штурмові дії поблизу Роботиного та Новоандріївки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, окупанти наростили кількість атак до дев’яти, але як і раніше всі ці спроби потіснити підрозділи ЗСУ в районі Кринок були марними.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала, додали в Генштабі