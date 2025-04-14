ЗСУ мали успіх біля Торецька, ворог просунувся на Донбасі та Харківщині: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ намагалися просунутися в Курській області та відтіснити ЗСУ з позицій в регіоні 13 квітня, але успіху не мали.

13 квітня тривали бої на північному заході Бєлгородської області, де війська РФ не змогли просунутися. Російські джерела ISW стверджували, що бої тривали поблизу Демидівки та Поповки.

"Північна вісь"

13 квітня російські загарбники продовжили наступати на півночі Сумської області, але не просунулися. 13 квітня війська РФ атакували біля Журавки, Веселівки, Басівки та Локні.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на Харківському напрямку на півночі області. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що війська РФ трохи просунулися на північний схід від Тихого.

13 квітня російські загарбники атакували поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили дві російські диверсійно-розвідувальні групи вздовж міжнародного кордону біля Рідного (колишнього Перовського) та поблизу Тихого.

В ОСУВ "Хортиця" 12 квітня опублікували кадри ударів українських безпілотників по російському терміналу Starlink у невстановленому районі Харківської області.

Операція РФ №2 - Луганська область

13 квітня російські окупанти продовжували наступати на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. 13 квітня війська РФ атакували на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки.

Командир полку українських безпілотників, який діяв на Куп'янському напрямку, повідомив, що з 4 по 12 квітня ЗСУ відбили 5 російськоих механічних штурмів із застосуванням легкої бронетехніки.

В ОСУВ "Хортиця" опублікували кадри відбиття суттєво посиленого ворожого механізованого штурму численністю у взвод на Куп'янському напрямку 11 квітня. В ISW вважають, що це міг бути механізований штурм росіян, про який раніше повідомлялося поблизу Нової Кругляківки та Лозової.

Українська бригада, яка діяла на Куп'янському напрямку, 13 квітня повідомила, що бригада відбила ще один російський посилений взводний механізований штурм із застосуванням 5 танків.

Російські "воєнкори" розповсюдили скаргу військовослужбовця РФ, нібито 272-го мотострілецького полку, який стверджував, що війська РФ не змогли просунутися далі ніж на 5 км від Котлярівки (на південний схід від Куп'янська) приблизно з травня 2024 року через українські безпілотники та артилерію.

Нещодавно російські окупанти просунулися на напрямку Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 квітня, показують, що війська РФ просунулися на захід від Макіївки (на південний схід від Борової).

Російські загарбники атакували в районі Нової Кругляківки та Загризового, біля Надії, Твердохлібового, Новосергіївки, Ольгівки, Макіївки та Греківки 12 і 13 квітня.

Російські окупанти продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але просунутися не змогли. 12 і 13 квітня війська РФ атакували в районі Глущенкового, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Нового та в районі Зарічного і Торського.

Офіцер української бригади, яка діяла на Лиманському напрямку, повідомив, що ворог посилив наступ в цьому районі та має на меті наступ на Слов'янсь.

Речник тієї ж української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, заявив, що російська піхота намагається просунутися в ближньому тилу ЗСУ, щоб створити хаос, і що росіяни щодня проводять або піхотні, або механізовані штурми.

Речник іншої бригади ЗСУ, яка діє на Лиманському напрямку, повідомив, що війська РФ атакують на неякісних машинах (від однієї до трьох авто), щоб відвернути увагу ЗСУ та дати можливість піхоті просунутися.

Речник повідомив, що російські окупанти продовжують атакувати погано навченою піхотою, включно з особовим складом, який приєднався до військ РФ лише в лютому або березні 2025 року.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські загарбники продовжували наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Григорівки та Білогорівки 12 і 13 квітня, але не просунулися.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець 12 квітня заявив, що росіяни посилили обстріли на Сіверському напрямку та ведуть у цьому районі в основному атаки на мотоциклах.

Російські загарбники нещодавно просунулися на південь від Часового Яру. Як показують оприлюднені 12 квітня геолокаційні кадри, війська РФ трохи просунулися на схід від Ступочок (на південь від Часового Яру).

12 і 13 квітня російські окупанти атакували біля самого Часового Яру, біля Андріївки та в напрямку Предтечиного.

13 квітня старший унтер-офіцер (унтер-офіцер) українського батальйону заявив, що війська РФ за останній місяць незначно посилили піхотні штурми на Краматорському напрямку (в районі Часового Яру).

12 квітня Запорожець зазначив, що нещодавно росіяни почали активніше використовувати бронетехніку під час штурму на Краматорському та Торецькому напрямках, а також посилили обстріли на Краматорському напрямку.

Російські загарбники 13 квітня продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися.

За оцінками ISW, Сили оборони України призупинили наступ росіян вздовж траси Т-05-16 у напрямку Неліпівки (на північний захід від Торецька) - такі висновки аналітики роблять на основі заяви пов'язаного з Кремлем відомого "воєнкора" 12 квітня, зокрема про те, що російські ДРГ тимчасово просунулися до цього району, намагаючись перервати українські наземні лінії зв'язку поблизу Нелипівки.

Заступник командира українського батальйону, який діяв на Торецькому напрямку, повідомив 11 квітня, щоЗСУ нещодавно відбили російський штурм на захід від Торецька, ймовірно, маючи на увазі недавній російський штурм на північний схід від Неліпівки.

Раніше в ISW оцінювали, що російські загарбники, ймовірно, просунулися поблизу Неліпівки в рамках наступу, і що війська РФ не підтримували стійкої присутності в цьому районі.

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Диліївки та Дачного, коло Озарянівки та Дружби, поблизу Сухої Балки, Пантелеймонівки, Валентинівки, Олександрополя, Леонідівки і Щербинівки 12 і 13 квітня.

13 квітня Запорожець заявив, що російські загарбники посилили атаки на південний і північний райони Торецька, і зосереджують техніку в центрі Торецька, намагаючись відвернути увагу ЗСУ від центру міста та не дати Силам оборони України знищити техніку ворога.

13 квітня війська РФ продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але просунутися не змогли. 12 і 13 квітня російські загарбники атакували в районі Тарасівки і Калинового, Єлизаветівки і Водяного Другого, Лисівки, Новоукраїнки, Котлиного і Удачного.

13 квітня речник ОСУВ Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти посилили обстріли на Покровському напрямку та модифікують стару бронетехніку для транспортування піхоти в цьому районі.

Війська РФ 13 квітня продовжували наступальні дії на Новопавлівському напрямку, але не просунулися.

Російські загарбники атакували в районі Новосергіївки та Успенівки, в напрямку Новоолександрівки, біля Котлярівки, Преображенки, Срібного, Троїцького та біля Богданівки 12 і 13 квітня.

Командир української роти, яка діяла на Новопавлівському напрямку, повідомив 13 квітня, що росіяни змінили тактику і більше не наступають великими групами з використанням танків і БМП у цьому районі. Він зазначив, що ворог натомість атакує групами з трьох-чотирьох осіб пішки, на мотоциклах чи баггі, і що ці групи тихіші, і їх важче виявити.

13 квітня російські загарбники продовжували наступати на Курахівському напрямку, але не просунулися. 12 і 13 квітня війська РФ атакували в напрямку Олексіївки та в районі Андріївки, Костянтинополя та Багатира, а також у районі Розлива. Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували під Розливом.

13 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували біля Бурлацького та Веселого, коло Вільного Поля, Привільного, Шевченка та Новополя 12 і 13 квітня

"Південна вісь"

Російські окупанти 12 і 13 квітня проводили обмежені наступальні операції на північний захід від Роботиного поблизу Щербаків, Малих Щербаків і Степового 12 і 13 квітня, але не просунулися.

Війська РФ 12 і 13 квітня вели обмежені наступальні дії на Дніпровському (Херсонському) напрямку, але просунутися також не змогли.

Ситуація на фронті

Як передали у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 квітня, від початку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що найбільша кількість ворожих штурмів та атак була на Покровському напрямку.