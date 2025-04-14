ВСУ имели успех возле Торецка, враг продвинулся на Донбассе и Харьковщине: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ пытались продвинуться в Курской области и оттеснить ВСУ с позиций в регионе 13 апреля, но успеха не имели.

13 апреля продолжались бои на северо-западе Белгородской области, где войска РФ не смогли продвинуться. Российские источники ISW утверждали, что бои шли вблизи Демидовки и Поповки.

"Северная ось"

13 апреля российские захватчики продолжили наступление на севере Сумской области, но не продвинулись. 13 апреля войска РФ атаковали возле Журавки, Веселовки, Басовки и Локни.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты недавно продвинулись на Харьковском направлении на севере области. Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что войска РФ немного продвинулись на северо-восток от Тихого.

13 апреля российские захватчики атаковали вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов. В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отбили две российские диверсионно-разведывательные группы вдоль международной границы возле Родного (бывшего Перовского) и вблизи Тихого.

В ОСГВ "Хортица" 12 апреля опубликовали кадры ударов украинских беспилотников по российскому терминалу Starlink в неустановленном районе Харьковской области.

Операция РФ №2 - Луганская область

13 апреля российские оккупанты продолжали наступать на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. 13 апреля войска РФ атаковали восточнее Купянска в районе Петропавловки.

Командир полка украинских беспилотников, который действовал на Купянском направлении, сообщил, что с 4 по 12 апреля ВСУ отбили 5 российских механических штурмов с применением легкой бронетехники.

В ОСГВ "Хортица" опубликовали кадры отражения существенно усиленного вражеского механизированного штурма численностью во взвод на Купянском направлении 11 апреля. В ISW считают, что это мог быть механизированный штурм россиян, о котором ранее сообщалось вблизи Новой Кругляковки и Лозовой.

Украинская бригада, которая действовала на Купянском направлении, 13 апреля сообщила, что бригада отразила еще один российский усиленный взводный механизированный штурм с применением 5 танков.

Российские "военкоры" распространили жалобу военнослужащего РФ, якобы 272-го мотострелкового полка, который утверждал, что войска РФ не смогли продвинуться дальше чем на 5 км от Котляровки (к юго-востоку от Купянска) примерно с мая 2024 года из-за украинских беспилотников и артиллерии.

Недавно российские оккупанты продвинулись на направлении Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 9 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись на запад от Макеевки (на юго-восток от Боровой).

Российские захватчики атаковали в районе Новой Кругляковки и Загрызово, возле Надежды, Твердохлебово, Новосергеевки, Ольговки, Макеевки и Грековки 12 и 13 апреля.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но продвинуться не смогли. 12 и 13 апреля войска РФ атаковали в районе Глущенково, Новомихайловки, Зеленой Долины, Нового и в районе Заречного и Торского.

Офицер украинской бригады, которая действовала на Лиманском направлении, сообщил, что враг усилил наступление в этом районе и имеет целью наступление на Славянск.

Представитель той же украинской бригады, которая действует на Лиманском направлении, заявил, что российская пехота пытается продвинуться в ближнем тылу ВСУ, чтобы создать хаос, и что россияне ежедневно проводят или пехотные, или механизированные штурмы.

Представитель другой бригады ВСУ, которая действует на Лиманском направлении, сообщил, что войска РФ атакуют на некачественных машинах (от одной до трех авто), чтобы отвлечь внимание ВСУ и дать возможность пехоте продвинуться.

Спикер сообщил, что российские оккупанты продолжают атаковать плохо обученной пехотой, включая личный состав, который присоединился к войскам РФ только в феврале или марте 2025 года.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские захватчики продолжали наступательные действия к северо-востоку от Северска в районе Григорьевки и Белогоровки 12 и 13 апреля, но не продвинулись.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец 12 апреля заявил, что россияне усилили обстрелы на Северском направлении и ведут в этом районе в основном атаки на мотоциклах.

Русские захватчики недавно продвинулись к югу от Часового Яра. Как показывают обнародованные 12 апреля геолокационные кадры, войска РФ немного продвинулись на восток от Ступочек (к югу от Часового Яра).

12 и 13 апреля российские оккупанты атаковали возле самого Часового Яра, возле Андреевки и в направлении Предтечино.

13 апреля старший унтер-офицер (унтер-офицер) украинского батальона заявил, что войска РФ за последний месяц незначительно усилили пехотные штурмы на Краматорском направлении (в районе Часового Яра).

12 апреля Запорожец отметил, что недавно россияне начали активнее использовать бронетехнику во время штурма на Краматорском и Торецком направлениях, а также усилили обстрелы на Краматорском направлении.

Российские захватчики 13 апреля продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но не продвинулись.

По оценкам ISW, Силы обороны Украины приостановили наступление россиян вдоль трассы Т-05-16 в направлении Нелиповки (к северо-западу от Торецка) - такие выводы аналитики делают на основе заявления связанного ссвязанного с Кремлем известного "военкора" 12 апреля, в частности о том, что российские ДРГ временно продвинулись в этот район, пытаясь прервать украинские наземные линии связи вблизи Нелиповки.

Заместитель командира украинского батальона, который действовал на Торецком направлении, сообщил 11 апреля, что ВСУ недавно отбили российский штурм к западу от Торецка, вероятно, имея в виду недавний российский штурм к северо-востоку от Нелиповки.

Ранее в ISW оценивали, что российские захватчики, вероятно, продвинулись вблизи Нелиповки в рамках наступления, и что войска РФ не поддерживали устойчивого присутствия в этом районе.

Войска РФ атаковали под самим Торецком, возле Делиевки и Дачного, возле Озаряновки и Дружбы, вблизи Сухой Балки, Пантелеймоновки, Валентиновки, Александрополя, Леонидовки и Щербиновки 12 и 13 апреля.

13 апреля Запорожец заявил, что российские захватчики усилили атаки на южный и северный районы Торецка, и сосредотачивают технику в центре Торецка, пытаясь отвлечь внимание ВСУ от центра города и не дать Силам обороны Украины уничтожить технику врага.

13 апреля войска РФ продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но продвинуться не смогли. 12 и 13 апреля российские захватчики атаковали в районе Тарасовки и Калинового, Елизаветовки и Водяного Второго, Лисовки, Новоукраинки, Котлино и Удачного.

13 апреля спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты усилили обстрелы на Покровском направлении и модифицируют старую бронетехнику для транспортировки пехоты в этом районе.

Войска РФ 13 апреля продолжали наступательные действия на Новопавловском направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики атаковали в районе Новосергиевки и Успеновки, в направлении Новоалександровки, возле Котляровки, Преображенки, Серебряного, Троицкого и возле Богдановки 12 и 13 апреля.

Командир украинской роты, которая действовала на Новопавловском направлении, сообщил 13 апреля, что россияне изменили тактику и больше не наступают большими группами с использованием танков и БМП в этом районе. Он отметил, что враг вместо этого атакует группами из трех-четырех человек пешком, на мотоциклах или багги, и что эти группы более тихие, и их труднее обнаружить.

13 апреля российские захватчики продолжали наступать на Кураховском направлении, но не продвинулись. 12 и 13 апреля войска РФ атаковали в направлении Алексеевки и в районе Андреевки, Константинополя и Багатира, а также в районе Разлива. Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали под Разливом.

13 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали возле Бурлацкого и Веселого, возле Вольного Поля, Привольного, Шевченко и Новополя 12 и 13 апреля

"Южная ось"

Российские оккупанты 12 и 13 апреля проводили ограниченные наступательные операции северо-западнее Работино вблизи Щербаков, Малых Щербаков и Степного 12 и 13 апреля, но не продвинулись.

Войска РФ 12 и 13 апреля вели ограниченные наступательные действия на Днепровском (Херсонском) направлении, но продвинуться также не смогли.

Ситуация на фронте

Как передали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 апреля, с начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что наибольшее количество вражеских штурмов и атак было на Покровском направлении.