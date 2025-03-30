ЗСУ мали успіх біля Покровська і на Бєлгородщині, ворог тисне на 3 напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 29 березня продовжили штурмові дії в Курській та північної Сумської областей, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що тривають бої поблизу Гуєвого Курської області та вздовж лінії Володимирівка - Веселівка - Журавка - Басівка на півночі Сумської області.

Сили оборони України нещодавно незначно просунулися в північно-західній частині Бєлгородської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 березня, показують, що ЗСУ просунулися в східну частину Поповки.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ продовжували атаки поблизу Поповки та Демидівки (на схід від Поповки).

28 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що 27 березня Сили оборони завдали удару по російськиї цілях на міжнародному кордоні поблизу Случовська Брянської області.

В українському командуванні розповіли, що внаслідок удару загинуло від 15 до 40 російських військовослужбовців, знищено військову інфраструктуру та техніку, яку ворог використовував для підтримки ударів дронами по цивільних об'єктах у Сумській області.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

29 березня російські загарбники продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але просунутися не змогли. 28 і 29 березня війська РФ атакували поблизу Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Як показують опубліковані 29 березня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися на північ від Степової Новоселівки (на схід від Куп'янська).

28 і 29 березня російські загарбники наступали на північний схід від Куп'янська біля Кам'янки та на південний схід від Куп'янська біля Піщаного.

29 березня російське джерело ISW стверджувало, що путінські війська зміцнили позиції поблизу Тополі (на північний схід від Куп'янська вздовж міжнародного кордону).

29 березня російські окупанти продовжували наступати на напрямку Борова, але не просунулися. Війська РФ атакували біля Богуславки, Загризового, Копанок, Надії, в районі Греківки і Новомихайлівки 28 і 29 березня.

28 березня бригада ЗСУ, яка діяла на напрямку Борова, опублікувала кадри, на яких видно, як українські оператори БПЛА вранці 27 березня відбивають російський механізований штурм чисельністю щонайменше у посилену роту за допомогою 13 одиниць техніки на північ від Лозової. В українській бригаді повідомили, що знищили 12 одиниць БТР і 1 танк противника.

29 березня російські загарбники продовжували наступати на Лиманському напрямку, але просунутися не змогли. 28 і 29 березня війська РФ атакували в районі Колодязів, Нового, Катеринівки, Зеленої Долини та Торського.

Командир екіпажу українського безпілотника, який діяв на Лиманському напрямку, повідомив 29 березня, що росіяни накопичують сили на цьому напрямку, але останнім часом не атакували і проводять розвідувальні операції невеликими групами. Він зазначив, що на Лиманському напрямку ворог відчуває нестачу техніки.

Операція РФ №3 - Донецька область

28 і 29 березня російські загарбники продовжували наступальні дії на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дар'ївки та на південь від Сіверська в районі Переїзного.

29 березня війська РФ продовжували наступати у районі Часового Яру, але не просунулися. Російські окупанти атакували під самим Часовим Яром, у бік Майського, поблизу Курдюмівки, Ступочок, наступали на Претечине, Білу Гору та Олександро-Шултине 28 і 29 березня.

Російський "воєнкор" заявив, що Сили оборони України контратакували біля Часового Яру.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, оприлюднені 29 березня, показують, що війська РФ просунулися на західній околиці Торецька, на захід від Торецька та на північ від Дружби (безпосередньо на північний схід від Торецька).

Російські загарбники наступали під самим Торецьком, в напрямку Диліївки, біля Кримського, Пантелеймонівки, Олександрополя та в напрямку Щербинівки 28 і 29 березня.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 28 березня, ЗСУ просунулися на захід від Шевченка (на південь від Покровська).

Між тим фіксується й просування з боку російських окупантів на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 29 березня показують, що війська РФ просунулися на південний захід від Котлярівки та на схід від Богданівки під час штурму за підтримки бронетехніки, та окупували Преображенку.

Війська РФ наступали біля Тарасівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Калинового, Лисівки, Котлиного, Новосергіївки, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Успенівки, Преображенки, Срібного, Шевченка та Троїцького 28 і 29 березня.

Російський "воєнкор" заявив, що Сили оборони України контратакували під Котлярівкою.

Російський блогер стверджував, що путінські війська нещодавно посилили атаки на Покровському напрямку, і що ЗСУ намагаються використовувати безпілотники FPV, щоб ізолювати поле бою та ускладнити матеріально-технічне забезпечення військ РФ у цьому районі.

"Наприкінці січня, лютому та початку березня 2025 року ISW спостерігала тимчасову паузу в наступальних операціях і просуванні росіян на Покровському напрямку, оскільки українські сили посилили контратаки та операції безпілотників у цьому районі", - пишуть експерти у звіті.

Аналітики додають, що війська РФ посилили атаки в цьому районі протягом останніх трьох тижнів (з початку березня 2025 року) і, схоже, намагаються просунутися на північний схід від Покровська вздовж траси Т-0504 Покровськ - Костянтинівка та на південний захід від Покровська в напрямку адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

"Однак російські війська, схоже, не зосереджені на нападі безпосередньо навколо Покровська або на нього, а українські сили продовжують проводити локалізовані контратаки безпосередньо на південь від міста", - зауважили в ISW.

29 березня російські окупанти продовжували наступати на Курахівському напрямку, але просунутися не змогли. 28 і 29 березня війська РФ атакували в районі Костянтинополя, Андріївки та в напрямку Розлива.

29 березня російські загарбники продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися. Війська РФ атакували біля Веселого, Скудного, Дніпроенергії, Привільного, Новосілки та на Новопіль 28 і 29 березня.

"Південна вісь"

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Гуляйпільському напрямку 29 березня.

29 березня війська РФ продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися. Війська РФ атакували біля Малої Токмачки, Кам'янського, Степового, Лобкового, Малих Щербаків, Щербаків і Нестерянки 28 і 29 березня.

Російські джерела ISW стверджували, що Сили оборони України контратакували поблизу Степового та Щербаків.

29 березня в Південному оперативному командуванні ЗСУ повідомили, що російські загарбники останнім часом посилили використання бронетехніки під час наступу на "південному напрямку", ймовірно, маючи на увазі захід Запорізької області, пишуть експерти Інституту.

Російські окупанти 28 і 29 березня вели обмежені наступальні дії на Дніпровському (Херсонському) напрямку, але просунутися не змогли. 28 і 29 березня війська РФ атакували в напрямку Придніпровського та Садового.

Українське партизанське угруповання "АТЕШ" 29 березня повідомило, що російські загарбники перекидають системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби (РЕБ) з окупованого Криму до окупованої частини Херсонської області для компенсації втрат техніки в цьому районі.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 29 березня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 198 бойових зіткнень.

Як зазначили в Силах оборони України, найбільша кількість ворожих атак та штурмів фіксувалася на Покровському напрямку.