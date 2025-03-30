ВСУ имели успех возле Покровска и на Белгородчине, враг давит на 3 направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ 29 марта продолжили штурмовые действия в Курской и северной Сумской областях, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что продолжаются бои вблизи Гуево Курской области и вдоль линии Владимировка - Веселовка - Журавка - Басовка на севере Сумской области.

Силы обороны Украины недавно незначительно продвинулись в северо-западной части Белгородской области. Геолокационные кадры, опубликованные 29 марта, показывают, что ВСУ продвинулись в восточную часть Поповки.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ продолжали атаки вблизи Поповки и Демидовки (к востоку от Поповки).

28 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что 27 марта Силы обороны нанесли удар по российским целям на международной границе вблизи Случовска Брянской области.

В украинском командовании рассказали, что в результате удара погибло от 15 до 40 российских военнослужащих, уничтожена военная инфраструктура и техника, которую враг использовал для поддержки ударов дронами по гражданским объектам в Сумской области.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

29 марта российские захватчики продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но продвинуться не смогли. 28 и 29 марта войска РФ атаковали вблизи Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении. Как показывают опубликованные 29 марта геолокационные кадры, войска РФ продвинулись на север от Степной Новоселовки (к востоку от Купянска).

28 и 29 марта российские захватчики наступали на северо-восток от Купянска возле Каменки и на юго-восток от Купянска возле Песчаного.

29 марта российский источник ISW утверждал, что путинские войска укрепили позиции вблизи Тополи (к северо-востоку от Купянска вдоль международной границы).

29 марта российские оккупанты продолжали наступать в направлении Борова, но не продвинулись. Войска РФ атаковали возле Богуславки, Загрызово, Копанок, Надежды, в районе Грековки и Новомихайловки 28 и 29 марта.

28 марта бригада ВСУ, которая действовала на направлении Боровая, опубликовала кадры, на которых видно, как украинские операторы БПЛА утром 27 марта отражают российский механизированный штурм численностью минимум в усиленную роту с помощью 13 единиц техники к северу от Лозовой. В украинской бригаде сообщили, что уничтожили 12 единиц БТР и 1 танк противника.

29 марта российские захватчики продолжали наступать на Лиманском направлении, но продвинуться не смогли. 28 и 29 марта войска РФ атаковали в районе Колодезей, Нового, Катериновки, Зеленой Долины и Торского.

Командир экипажа украинского беспилотника, который действовал на Лиманском направлении, сообщил 29 марта, что россияне накапливают силы на этом направлении, но в последнее время не атаковали и проводят разведывательные операции небольшими группами. Он отметил, что на Лиманском направлении враг испытывает недостаток техники.

Операция РФ №3 - Донецкая область

28 и 29 марта российские захватчики продолжали наступательные действия к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Дарьевки и к югу от Северска в районе Переездного.

29 марта войска РФ продолжали наступать в районе Часового Яра, но не продвинулись. Российские оккупанты атаковали под самым Часовым Яром, в сторону Майского, вблизи Курдюмовки, Ступочек, наступали на Претечино, Белую Гору и Александро-Шултино 28 и 29 марта.

Российский "военкор" заявил, что Силы обороны Украины контратаковали возле Часового Яра.

Российские захватчики недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, обнародованные 29 марта, показывают, что войска РФ продвинулись на западной окраине Торецка, к западу от Торецка и к северу от Дружбы (непосредственно к северо-востоку от Торецка).

Российские захватчики наступали под самым Торецком, в направлении Делиевки, возле Крымского, Пантелеймоновки, Александрополя и в направлении Щербиновки 28 и 29 марта.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 28 марта, ВСУ продвинулись на запад от Шевченко (к югу от Покровска).

Между тем фиксируется и продвижение со стороны российских оккупантов на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 29 марта показывают, что войска РФ продвинулись на юго-запад от Котляровки и на восток от Богдановки во время штурма при поддержке бронетехники, и оккупировали Преображенку.

Войска РФ наступали возле Тарасовки, Елизаветовки, Водяного Второго, Калиново, Лисовки, Котлино, Новосергиевки, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Успеновки, Преображенки, Серебряного, Шевченко и Троицкого 28 и 29 марта.

Российский "военкор" заявил, что Силы обороны Украины контратаковали под Котляровкой.

Российский блогер утверждал, что путинские войска недавно усилили атаки на Покровском направлении, и что ВСУ пытаются использовать беспилотники FPV, чтобы изолировать поле боя и усложнить материально-техническое обеспечение войск РФ в этом районе.

"В конце января, феврале и начале марта 2025 года ISW наблюдала временную паузу в наступательных операциях и продвижении россиян на Покровском направлении, поскольку украинские силы усилили контратаки и операции беспилотников в этом районе", - пишут эксперты в отчете.

Аналитики добавляют, что войска РФ усилили атаки в этом районе в течение последних трех недель (с начала марта 2025 года) и, похоже, пытаются продвинуться на северо-восток от Покровска вдоль трассы Т-0504 Покровск - Константиновка и на юго-запад от Покровска в направлении админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

"Однако российские войска, похоже, не сосредоточены на нападении непосредственно вокруг Покровска или на него, а украинские силы продолжают проводить локализованные контратаки непосредственно к югу от города", - отметили в ISW.

29 марта российские оккупанты продолжали наступать на Кураховском направлении, но продвинуться не смогли. 28 и 29 марта войска РФ атаковали в районе Константинополя, Андреевки и в направлении Разлива.

29 марта российские захватчики продолжали наступательные действия в направлении Великой Новоселки, но не продвинулись. Войска РФ атаковали возле Веселого, Скудного, Днепроэнергии, Привольного, Новоселки и на Новополье 28 и 29 марта.

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Гуляйпольском направлении 29 марта.

29 марта войска РФ продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись. Войска РФ атаковали возле Малой Токмачки, Каменского, Степного, Лобкового, Малых Щербаков, Щербаков и Нестерянки 28 и 29 марта.

Российские источники ISW утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали вблизи Степного и Щербаков.

29 марта в Южном оперативном командовании ВСУ сообщили, что российские захватчики в последнее время усилили использование бронетехники во время наступления на "южном направлении", вероятно, имея в виду запад Запорожской области, пишут эксперты Института.

Российские оккупанты 28 и 29 марта вели ограниченные наступательные действия на Днепровском (Херсонском) направлении, но продвинуться не смогли. 28 и 29 марта войска РФ атаковали в направлении Приднепровского и Садового.

Украинская партизанская группировка "АТЕШ" 29 марта сообщила, что российские захватчики перебрасывают системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из оккупированного Крыма в оккупированную часть Херсонской области для компенсации потерь техники в этом районе.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 29 марта информировали, что с начала суток на фронте произошло 198 боевых столкновений.

Как отметили в Силах обороны Украины, наибольшее количество вражеских атак и штурмов фиксировалось на Покровском направлении.