ЗСУ мали просування на північ від Харкова, а РФ має успіхи біля Куп'янська: карти ISW

Операція №1 - Харківська область

Українські сили здійснили незначне просування на північ від Харкова в напрямку Липців. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно відвоювали частину території в полях на північ від Липців. Водночас російський блогер стверджував, що російські військові просунулися на північ від Липців на глибину до 500 метрів, але ISW не знайшла підтвердження цієї заяви.

Росіяни продовжували атаки поблизу Липців і Тернової, на міжнародному кордоні між Липцями і Вовчанськом. Російські війська продовжили атаки на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Українські війська зберігають присутність на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Вовчанська на північному березі річки Вовча.

Операція №2 - Луганська область

Росіяни нещодавно здійснили підтверджене просування вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 травня, вказують на те, що російські сили просунулися на схід від М'ясожарівки. Додаткові геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися на захід від Нововодяного.

Російські війська нібито просунулися в напрямку Стельмахівки, що на північний захід від Сватового, на 300 метрів в межах Берестового та в межах Білогорівки. Однак, ISW не знайшла підтвердження цих російських заяв.

Російські війська продовжували наступальні операції:

на північний схід від Куп'янська біля Синьківки; на схід від Куп'янська біля Петропавлівки та Кислівки;

на північний захід від Сватового біля Іванівки, Степової Новоселівки та Берестового;

на захід від Сватового біля М'ясожарівки; на південний захід від Сватового біля Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки та Нововодяного;

на північний захід від Кремінної біля Невського;

на захід від Кремінної біля Тернів;

на південь від Кремінної біля Григорівки та Білогорівки.

Операція №3 - Донецька область

27 травня російські війська продовжували наступальні дії на південний схід від Сіверська в районі населених пунктів Виїмка, Верхньокам'янське та Спірне.

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Часів Яру, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не зафіксовано. Росіяни ймовірно просунулися вздовж фронту шириною до 720 метрів на східній та південній околицях мікрорайону "Канал" (найсхідніший район Часів Яру), хоча ISW не бачила візуальних доказів цього твердження.

Російські війська нещодавно здійснили підтверджене просування на північний захід від Авдіївки на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 27 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 25, 26 і 27 травня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки), на північний схід від Сокола (на північний захід від Авдіївки) і на захід від Соловйового (на північний захід від Авдіївки).

Бої також тривали:

на північ від Авдіївки біля Калинового;

на північний захід від Авдіївки біля Новоолександрівки і Новоселівки Першої;

на захід від Авдіївки біля Уманського і Яснобродівки;

на південний захід від Авдіївки біля Невельського.

Російські війська могли просунулися на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Бойові дії також тривали на захід від Донецька біля Красногорівки та на південний захід від Донецька біля Побєди, Костянтинівки та Солодкого. За повідомленнями, підрозділи російської 5-ї окремої мотострілецької бригади (1-й АК ДНР) продовжують діяти біля Красногорівки.

Російські війська могли просунутися вперед у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, але не було підтверджено жодних змін на лінії фронту в цьому районі. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на 700 метрів в ширину і 700 метрів в глибину на захід від Урожайного (на південь від Великої Новосілки). ISW не бачила візуальних доказів цих тверджень.

"Південна вісь"

27 травня тривали позиційні бої на заході Запорізької області поблизу Роботиного та Вербового. За повідомленнями, поблизу Роботиного діють підрозділи російського 291-го мотострілецького полку (42-га мотострілецька дивізія, 58-ма загальновійськова армія, Південний військовий округ, ПдВО).

На лівому (східному) березі Херсонської області, зокрема поблизу Кринок, також тривали бої. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили чотири російські атаки поблизу Кринок та "інших лівобережних плацдармів", припускаючи, що українські сили можуть мати позиції на східному березі в інших місцях. Однак незрозуміло, яку саме територію може мати на увазі український Генеральний штаб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 23:00 понеділка, 27 травня, найгарячішою залишалася ситуація на Покровському, Куп’янському, Харківському та Времівському напрямках.

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