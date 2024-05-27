РФ мала не значні успіхи на Куп'янському напрямку, ЗСУ стабілізують обстановку, - Генштаб

Станом на 23:00 понеділка, 27 травня, найгарячішою залишалася ситуація на Покровському, Куп’янському, Харківському та Времівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, наразі відбулося 97 бойових зіткнень. За останню добу ворог завдав по території України два ракетні із застосуванням двох ракет та 43 авіаційні удари із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Куп’янському напрямку українськими бійцями було відбито сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка, Греківка та Невське.

Однак на одній із ділянок ворог має частковий успіх.

Крім того, продовжуються два бої поблизу М’ясожарівки. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку від початку доби відбувалося 10 бойових зіткнень. Відбито шість атак противника в районах Липців, Стариці та Вовчанська. Тривають бої поблизу Стариці й Тихого. Ситуація контрольована, наші воїни діють активні, завдають ворогу втрат.

На Лиманському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися в напрямку населеного пункту Терни. Три атаки відбито, ще два бойові зіткнення тривають. Ситуація контрольована, втрат наших позицій не допущено.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Ворог успіху не мав. Напруженою залишається обстановка поблизу Білогорівки, де на даний час продовжується бій.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб противника наблизитися до Часового Яру.

На Покровському напрямку підрозділи нашого угруповання відбивали 21 атаку противника. Одинадцять штурмових спроб росіян прорватися далі від Очеретиного успіху не мали. Крім того, українські воїни стали на заваді п’ятьом атакам ворога в районі Новоселівки Першої.

Там тривають бої поблизу Сокола, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Невельського. На окремих ділянках ситуація напружена. Сили оборони вживають активних заходів для недопущення просування ворога.



На цьому напрямку з початку доби противник втратив понад 350 осіб у живій силі вбитими та пораненими та 27 одиниць озброєнь і військової техніки. Серед них, зокрема, - знищено один танк, дев’ять бойових броньованих машин, три авто та три гармати.

На Курахівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Триває бій в районі Красногорівки. Складна ситуація південніше села Костянтинівка, де наші воїни проводять активні заходи стабілізації.

На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника в бік Урожайного та дві – до Старомайорського. Водночас противник не полишає спроб прорвати нашу оборону біля Старомайорського, де на даний час тривають три бої. Ситуація контрольована нашими підрозділами.

На Оріхівському напрямку російські загарбники зазнали чергової невдачі при спробі штурмувати наші позиції в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі сім спроб ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.



Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку поточної доби завдано уражень по 24 районах зосередження особового складу та двох артилерійських системах.

Раніше Генштаб повідомляв, що найбільшу кількість боїв з початку доби було зафіксовано на Покровському напрямку. Однак сили ЗСУ там стримували ворога.

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