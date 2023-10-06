ЗСУ знищили групу окупантів на Лиманському напрямі (відео)
Сили оборони України уразили російські позиції на Лиманському напрямку. Процес вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
На Лиманському напрямку воїни 66 окремої механізованої бригади ЗСУ знищили позицію росіян.
"Вогнева позиція ворога була уражена одним з механізованих батальйонів 66-ї ОМБр. Росіян знищуємо. Слава Україні", - написав Сирський.
Ситуація на Лиманському напрямі
В ранковому звіті 6 жовтня Сили оборони повідомляли про чотири відбиті атаки ворога на Лиманському напрямі, східніше Макіївки Луганської області.
Фото: місцеположення Макіївки (Луганська область) (DeepState)
Раніше ми писали, як холоди вплинуть на контрнаступ ЗСУ. За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, ЗСУ до цього готуються.
Також Євлаш в ефірі телемарафону сказав, що ЗСУ визнали Лимано-Куп'янським напрямок найважчим на фронті. Ситуація важче, ніж на Бахмутському напрямі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.