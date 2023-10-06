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ЗСУ знищили групу окупантів на Лиманському напрямі (відео)

Україна, П'ятниця 06 жовтня 2023 22:25
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ЗСУ знищили групу окупантів на Лиманському напрямі (відео) Фото: ЗСУ знищили російські війська на Лиманському напрямі (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Сили оборони України уразили російські позиції на Лиманському напрямку. Процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

На Лиманському напрямку воїни 66 окремої механізованої бригади ЗСУ знищили позицію росіян.

"Вогнева позиція ворога була уражена одним з механізованих батальйонів 66-ї ОМБр. Росіян знищуємо. Слава Україні", - написав Сирський.

Ситуація на Лиманському напрямі

В ранковому звіті 6 жовтня Сили оборони повідомляли про чотири відбиті атаки ворога на Лиманському напрямі, східніше Макіївки Луганської області.

ЗСУ знищили групу окупантів на Лиманському напрямі (відео)Фото: місцеположення Макіївки (Луганська область) (DeepState)

Раніше ми писали, як холоди вплинуть на контрнаступ ЗСУ. За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, ЗСУ до цього готуються.

Також Євлаш в ефірі телемарафону сказав, що ЗСУ визнали Лимано-Куп'янським напрямок найважчим на фронті. Ситуація важче, ніж на Бахмутському напрямі.

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