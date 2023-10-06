ВСУ уничтожили группу оккупантов на Лиманском направлении (видео)

Силы обороны Украины поразили российские позиции на Лиманском направлении. Процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

На Лиманском направлении воины 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили позицию россиян.

"Огневая позиция врага была поражена одним из механизированных батальонов 66-й ОМБр. Россиян уничтожаем. Слава Украине", - написал Сырский.

Ситуация на Лиманском направлении

В утренней сводке 6 октября Силы обороны сообщали о четырех отраженных атаках врага на Лиманском направлении, восточнее Макеевки Луганской области.

Фото: местоположение Макеевки (Луганская область) (DeepState)

Раньше мы писали, как холода повлияют на контрнаступление ВСУ . По словам начальника прессслужбы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, ВСУ к этому готовятся.

Также Евлаш в эфире телемарафона сказал, что ВСУ признали Лимано-Купянским направление самым трудным на фронте. Ситуация труднее, чем на Бахмутском направлении.