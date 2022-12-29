ЗСУ ліквідували вже понад 104 тисячі росіян: оновлені втрати ворога

Українські сили минулої доби знищили ще 790 окупантів та збили 10 дронів ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 104 560 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 29 грудня орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 15 населених пунктів на сході України.
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