ВСУ ликвидировали уже более 104 тысяч россиян: обновленные потери врага

Украинские силы за прошедшие сутки уничтожили еще 790 оккупантов и сбили 10 дронов врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 104 560 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 29 декабря ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 15 населенных пунктов на востоке Украины.
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