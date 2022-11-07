ЗСУ ліквідували вже 76 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

Українські захисники за останню добу знищили ще 530 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 76 тисяч своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 7 листопада орієнтовно склали:
Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, українські захисники розгромили в окупованому Лисичанську російський батальйон "Ахмат".
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