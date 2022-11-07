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ВСУ ликвидировали уже 76 тысяч оккупантов: обновленные потери России

Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже более 76 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 76 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 7 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 76 460 (+530) человек ликвидировано,
  • танков - 2771 (+6 ед),
  • боевых бронированных машин - 5630 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 1782 (+1) ед,
  • РСЗО - 391 (+0) ед,
  • средства ПВО - 202 (+0) ед,
  • самолетов - 277 (+0) ед,
  • вертолетов - 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1472 (+7),
  • крылатые ракеты - 399 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4199 (+8) ед,
  • специальная техника - 157 (+2).

Наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, украинские защитники разгромили в оккупированном Лисичанске российский батальон "Ахмат".

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