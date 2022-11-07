ВСУ ликвидировали уже 76 тысяч оккупантов: обновленные потери России

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 76 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 7 ноября ориентировочно составили:
Наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Напомним, украинские защитники разгромили в оккупированном Лисичанске российский батальон "Ахмат".
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