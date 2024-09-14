ЗСУ ліквідували ворожу ППО, 25 артистем і понад 1200 загарбників за добу

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 вересня поінформували, що протягом доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень.

Крім того, в ЗСУ розповіли, що окупанти намагаються прорвати українську оборону та захопити нові території на чотирьох напрямках у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.