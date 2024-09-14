ВСУ ликвидировали вражескую ПВО, 25 артистем и еще более 1200 захватчиков за сутки

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 сентября проинформировали, что в течение суток на фронте произошло 115 боевых столкновений.

Кроме того, в ВСУ рассказали, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и захватить новые территории по четырем направлениям в Донецкой области.

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