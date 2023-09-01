ЗСУ ліквідували ще майже пів тисячі окупантів і 23 танки: Генштаб оновив втрати РФ

Сили оборони України продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. Так, бійці ЗСУ за добу ліквідували ще 470 загарбників, знищили 23 ворожі танки, 23 артсистеми та 9 бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 263 490 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 4459 (+23) од.,

бойових броньованих машин - 8613 (+9) од.,

артилерійських систем - 5530 (+23) од.,

РСЗВ - 735 (+1) од.,

засоби ППО - 500 од.,

літаків - 315 од.,

вертольотів - 316 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4421 (+4) од.,

крилаті ракети - 1445 од.,

кораблі/катери - 18 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8009 (+33) од.,

спеціальна техніка - 831 (+1) од.

Ситуація на фронті на ранок

Як проінформували в Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні, минулої доби сталося понад 25 бойових зіткнень на фронтах. Українські бійці продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони завдала за добу 14 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по ЗРК противника. Також підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ уразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції окупантів.