ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил потери РФ

Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ВСУ за сутки ликвидировали еще 470 захватчиков, уничтожили 23 вражеских танков, 23 артсистемы и 9 бронемашин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.23 ориентировочно составили:
Как проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений на фронтах. Украинские бойцы продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация Сил обороны нанесла за сутки 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по ЗРК противника. Также подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции оккупантов.
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