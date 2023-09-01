ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил потери РФ

Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ВСУ за сутки ликвидировали еще 470 захватчиков, уничтожили 23 вражеских танков, 23 артсистемы и 9 бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 263490 (+470) человек ликвидировано,

танков - 4459 (+23) ед.,

боевых бронированных машин - 8613 (+9) ед.,

артиллерийских систем - 5530 (+23) ед.,

РСЗО - 735 (+1) ед.,

средства ПВО - 500 ед.,

самолетов - 315 ед.,

вертолетов - 316 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4421 (+4) ед.,

крылатые ракеты - 1445 ед.,

корабли /катера - 18 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 8009 (+33) ед.,

специальная техника - 831 (+1) ед.

Ситуация на фронте на утро

Как проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений на фронтах. Украинские бойцы продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны нанесла за сутки 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по ЗРК противника. Также подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции оккупантов.