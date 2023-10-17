ЗСУ ліквідували ще 800 окупантів та 14 танків. Генштаб оновив втрати Росії

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 289430 (+800) осіб ліквідовано;

танків - 4979 (+14) од.;

бойових броньованих машин - 9405 (+20) од.;

артилерійських систем - 6936 (+26) од.;

РСЗВ - 814 од.;

засоби ППО - 547 од.;

літаків – 318 од.;

вертольотів - 317 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5291 (+11) од.;

крилаті ракети - 1533 (+2) од.;

кораблі/катери - 20 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9293 (+22) од.;

спеціальна техніка - 982 (+1) од.

Ситуація на фронті 17 жовтня

Як вказується в ранковому зведенні Генштабу, минулої доби на фронтах сталося 72 бойові зіткнення. Бійці ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Також вдалося відбити понад 10 атак ворога на Авдіївському напрямі.

Сили оборони мають частковий успіх у районі на захід від Вербового Запорізької області.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника. Підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб окупантів.