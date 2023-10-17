ВСУ ликвидировали еще 800 оккупантов и 14 танков. Генштаб обновил потери России

Силы обороны Украины продолжают наносить российским захватчикам существенные потери в живой силе и технике, и за прошедшие сутки ликвидировали еще 800 солдат противника. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 14 танков, 26 артсистем и 11 беспилотников врага.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.23 ориентировочно составили:
Как указывается в утренней сводке Генштаба, за прошедшые сутки на фронтах произошло 72 боевых столкновения. Бойцы ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Также удалось отразить более 10 атак врага на Авдеевском направлении.
Силы обороны имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области.
Авиация ВСУ в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство оккупантов.
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