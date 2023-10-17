RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ ликвидировали еще 800 оккупантов и 14 танков. Генштаб обновил потери России

Фото: Генштаб обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины продолжают наносить российским захватчикам существенные потери в живой силе и технике, и за прошедшие сутки ликвидировали еще 800 солдат противника. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 14 танков, 26 артсистем и 11 беспилотников врага.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 289430 (+800) человек ликвидировано;
  • танков - 4979 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин - 9405 (+20) ед.;
  • артиллерийских систем - 6936 (+26) ед.;
  • РСЗО - 814 ед.;
  • средства ПВО - 547 ед.;
  • самолетов - 318 ед.;
  • вертолетов - 317 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5291 (+11) ед.;
  • крылатые ракеты - 1533 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 20 ед.;
  • подлодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9293 (+22) ед.;
  • специальная техника - 982 (+1) ед.

Ситуация на фронте 17 октября

Как указывается в утренней сводке Генштаба, за прошедшые сутки на фронтах произошло 72 боевых столкновения. Бойцы ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Также удалось отразить более 10 атак врага на Авдеевском направлении.

Силы обороны имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области. 

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины