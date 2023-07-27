ВСУ ликвидировали еще 590 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в Украине (Getty Images)

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 27 июля, составили 590 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 244 270 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 27 июля 2023 года ориентировочно составили: личного состава - 244270 (+590) человек ликвидировано;

танков - 4186 (+9) ед;

боевых бронированных машин - 8147 (+11) ед;

артиллерийских систем - 4745 (+18);

РСЗО - 698 ед;

средства ПВО - 457 ед;

самолетов - 315 ед;

вертолетов - 311 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3996 (+3);

крылатые ракеты - 1347 (+40);

корабли /катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7229 (+18) ед;

специальная техника - 708 ед. Ситуация на фронте Как пишет Институт изучения войны (ISW), за прошедшие сутки украинские войска начали значительную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области с использованием большого количества техники. Также ВСУ продолжают вести успешные наступательные действия на южном фланге Бахмута.