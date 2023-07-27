ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ ликвидировали еще 590 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Новина українською →
Украина, Четверг 27 июля 2023 08:17
ВСУ ликвидировали еще 590 оккупантов: Генштаб обновил потери врага Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 27 июля, составили 590 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 244 270 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 27 июля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 244270 (+590) человек ликвидировано;
  • танков - 4186 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 8147 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 4745 (+18);
  • РСЗО - 698 ед;
  • средства ПВО - 457 ед;
  • самолетов - 315 ед;
  • вертолетов - 311 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3996 (+3);
  • крылатые ракеты - 1347 (+40);
  • корабли /катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7229 (+18) ед;
  • специальная техника - 708 ед.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны (ISW), за прошедшие сутки украинские войска начали значительную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области с использованием большого количества техники.

Также ВСУ продолжают вести успешные наступательные действия на южном фланге Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины окупанти Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
ВСУ продвинулись возле Старомайорского и атакуют под Бахмутом
ВСУ продвинулись возле Старомайорского и атакуют под Бахмутом
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов