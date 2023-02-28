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ЗСУ ліквідували ще 550 росіян і три танки: Генштаб оновив втрати

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

ЗСУ за минулу добу, 27 лютого, знищили ще 550 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 27 лютого орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків - 3388 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6630 (+9) од,
  • артилерійських систем - 2383 (+3) од,
  • РСЗВ - 478 (+3) од,
  • засоби ППО - 247 (+0) од,
  • літаків - 300 (+1) од,
  • гелікоптерів - 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2051 (+3),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5252 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 230 (+0).

Нагадаємо, що основні зусилля Росія нині зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр інформувала, що ситуація на фронті складна.За її словами, найскладнішою обстановка залишається на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України