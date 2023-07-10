ЗСУ відтісняють росіян в районі Кліщіївки: карти боїв від ISW

Збройні сили України продовжують відтісняти ворога біля Кліщіївки та ведуть бої в Запорізькій області, тим часом окупанти відновлюють свої позиції на затоплених територіях Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної 9 липня. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Берестового (20 км на північний схід від Сватового), Новоселівського (13 км на північний захід від Сватового), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового), Спірного (25 км на південь від Кремінної) та Веселого (30 км на південь від Кремінної).

На кадрах, опублікованих 9 липня, нібито видно, як українські сили відбивають невеликий взвод російський штурм за підтримки танків і БМП поблизу Білогорівки. На відео, опублікованому 9 липня, нібито видно, як артилерійські частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ (Західний військовий округ) діють поблизу Котлярівки (27 км на північний захід від Сватового), підрозділи 120-ї гвардійської артилерійської бригади (41-а загальновійськова армія ЦВО) діють поблизу Кремінної та підрозділи 3-ї гвардійської бригади спецназу, що діяли на Лиманському напрямку.

У Міноборони Росії заявили, що російські війська відбили українські атаки на Сватівському напрямку та поблизу Нововодяного (25 км на північний захід від Кремінної), Невського (19 км на північний захід від Кремінної), Торського (16 км на захід від Кремінної) та Білогорівки (33 км на південь від Кремінної).

Бої на Донбасі

9 липня українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута. Командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська досягли успіху та продовжують наступ на бахмутському напрямку.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися на захід від Андріївки (8 км на південь від Бахмута), але їм не вдалося захопити домінуючу висоту, яка наближалася до Андріївки. Він також заявив, що українські контратаки під Кліщіївкою (7 км на південний захід від Бахмута) були безуспішними.

Інші російські мілблогери стверджували, що ситуація для українських сил поблизу Кліщіївки покращується, і повторювали, що російський контроль над цим населеним пунктом є життєво важливим для ширшої російської оборони Бахмута.

Один військовий блогер поскаржився, що російська 72-а мотострілецька бригада (3-й армійський корпус) неадекватно обороняється в районі Кліщіївки та залишила діри в своїх оборонних рубежах, які підрозділи російської 106-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) повинні заповнити.

Підрозділи 72-ї ОМСБр раніше не зуміли утримати свої позиції проти українських контратак у районі Бахмута в травні 2023 року, продемонструвавши постійні проблеми з зусиллями з формування російських сил і викликавши великий гнів у російському інформаційному просторі. Російський "воєнкор" заявив, що російська 98-ма дивізія ВДВ обороняється від українських наземних атак поблизу Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута).

9 липня російські війська продовжували обмежені наземні атаки в районі Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російську наземну атаку в районі Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута). Російський військовий блогер заявив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки зі своїх позицій у Берхівці. Інший "воєнкор" стверджував, що російські сили досягли невизначених тактичних успіхів на північ від Бахмута.

Російські та українські сили продовжували наземні атаки на лінії міста Авдіївка-Донецьк, і російські війська просунулися станом на 9 липня. Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська здійснили незначне просування на південний захід від Веселого (4 км на північний схід від Авдіївки) станом на 9 липня.

У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно обстрілювали Авдіївку, Новокалинове (11 км на північний захід від Авдіївки), Степове (3 км на північний захід від Авдіївки), Первомайське (11 км на південний захід від Авдіївки), Невельське (13 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнку (безпосередньо на південний захід від Донецька) і Новомихайлівки (10 км на південний захід від м. Донецьк).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська також проводили невдалі наземні атаки на південний захід від Авдіївки. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська відбили українські контратаки поблизу Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки), Первомайського та Сіверного (5 км на захід від Авдіївки).

"Південна вісь"

9 липня українські війська продовжили просування в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Українські військові повідомили, що українські війська продовжували контрнаступальні дії та контрбатарейні заходи на бердянському напрямку.

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися до Приютного (17 км на південний захід від Великої Новосілки) з півночі й наразі перебувають приблизно за 2 км від населеного пункту. Він стверджував, що російські війська безуспішно контратакували з напрямку Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) у бік Благодатного (5 км на південь від Великої Новосілки). Генштаб України також повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Благодатного.

9 липня українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області. У Міноборони Росії заявили, що російський добровольчий батальйон "Восток" і російські артилерійські, ракетні та авіаційні удари відбили українські атаки поблизу Роботиного (15 км на південь від с. Оріхів), Новоданилівки (6 км на південний схід від Оріхова), Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова).

Пов’язаний із Кремлем "воєнкор" стверджував, що українські війська продовжували наступати на Роботине, але не мали успіху. Інший пов’язаний з Кремлем війсбковий блогер стверджував, що українська штурмова група прорвала російську оборону на стику між невизначеними російськими полками на північний схід від Роботиного і що тривають бої за контроль над позиціями 7-ї роти 71-го гвардійського мотострілецького полку.

Російські джерела стверджували, що українські сили вивели особовий склад із П’ятихаток (25 км на південний захід від Оріхова), але зазначали, що українські сили утримують позиції між Жереб’янками (27 км на південний захід від Оріхова) та П’ятихатками. На момент публікації ISW не виявило візуальних доказів, які б підтверджували твердження Росії.

Російське джерело вказало, що у складі 70-го гвардійського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії, СМО) діють підрозділи російського добровольчого загону БАРС-1 (Бойовий резерв армії Росії) разом із операторами БПЛА з "Царських Вовків” на запорізькому напрямку.Російське джерело також зазначило, що на запорізькому напрямку воюють підрозділи російського спецпідрозділу "Осман".

Повідомляється, що російські війська продовжували відновлювати позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро, які раніше були затоплені після руйнування дамби Каховської гідроелектростанції (КГЕС). Керівник Українського спільного координаційного прес-центру Південних сил капітан Наталія Гуменюк заявила, що російським силам частково вдалося відновити деякі позиції, але вони продовжують натрапляти на міни, які були розсіяні по російських позиціях під час повені.

Гуменюк зазначила, що багато російських військових не бажають повертатися на покинуті позиції через замінування, але російське військове командування змушує їх це робити. Російські мілблогери раніше заявляли, що російські війська зазнали значних втрат уздовж узбережжя після того, як потрапили на мінні поля, намагаючись придушити українські позиції біля Антонівського мосту.

Російські джерела звинуватили українські війська в тому, що вони обстріляли Керченський міст 9 липня. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що російські системи ППО збили крилату ракету в районі Керчі, а окупаційне міністерство транспорту Криму, як повідомляється, тимчасово припинило рух через міст, в результаті чого у пробці від 3,5 до 6 км.

Російські військові блогери поділилися кадрами активації російських систем протиповітряної оборони, але незрозуміло, яку зброю ці системи збили. Пов’язаний з Кремлем "воєнкор" засумнівався у заяві Аксьонова про збиття російськими військами крилатої ракети, зазначивши, що українським літакам потрібно буде запустити ракету з небезпечно близької позиції поблизу лінії фронту.

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