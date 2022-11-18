ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ

Українські військові минулої доби знищили 350 окупантів та близько двох десятків одиниць техніки. Всього з початку повномасштабної війни армія Росії втратила 83 460 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.11 орієнтовно склали:
Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ,в одній із ракет, збитій 17 листопада над Києвом, був імітатор ядерної бойової частини. Це може свідчити, що запас крилатих ракет у Росії вичерпується до критичного показника.
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