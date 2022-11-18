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ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ

Фото: ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 350 оккупантов и около двух десятков единиц техники. Всего с начала полномасштабной войны армия России потеряла 83 460 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 83460 (+350) человек ликвидировано,
  • танков - 2879 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5808 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 1865 (+5) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средств ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+5),
  • крылатых ракет - 480 (+6),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4366 (+4) ед,
  • специальной техники - 161 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Напомним, по данным западных СМИ, в одной из ракет, сбитой 17 ноября над Киевом, был имитатор ядерной боевой части. Это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в России исчерпывается до критического показателя.

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