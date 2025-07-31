ЗСУ ліквідували ще 1070 окупантів і знищили 16 артсистем, – зведення Генштабу

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1070 російських загарбників та знищили 295 одиниць ворожої техніки і озброєння.

Станом на 31 липня, загальні втрати армії РФ у живій силі становлять вже понад 1 мільйон 53 тисячі осіб, загиблих та поранених від початку повномасштабного вторгнення.

Українські воїни продовжують завдавати відчутних втрат противнику на всіх ключових напрямках фронту.

Орієнтовні загальні втрати армії РФ:

танки - 11 067 (+1);

бойові броньовані машини (ББМ) - 23 066 (+1);

артилерійські системи - 30 911 (+16);

РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) - 1 451 (без змін);

засоби ППО - 1 203 (+1);

літаки - 421 (без змін);

гелікоптери - 340 (без змін);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 48 894 (+209);

крилаті ракети - 3 548 (без змін);

кораблі / катери - 28 (без змін);

підводні човни - 1 (без змін);

автомобільна техніка та автоцистерни - 56 822 (+68);

спеціальна техніка - 3 935 (без змін).

Генштаб наголошує, що дані уточнюються, адже бойові дії тривають на десятках напрямків фронту. Ворог продовжує нести великі втрати у техніці та живій силі, зокрема на Покровському, Слов’янському та Харківському напрямках.