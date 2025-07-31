ВСУ ликвидировали еще 1070 оккупантов и уничтожили 16 артсистем, - сводка Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще около 1070 российских захватчиков и уничтожили 295 единиц вражеской техники и вооружения.

По состоянию на 31 июля, общие потери армии РФ в живой силе составляют уже более 1 миллиона 53 тысяч человек, погибших и раненых с начала полномасштабного вторжения.

Украинские воины продолжают наносить ощутимые потери противнику на всех ключевых направлениях фронта.

Ориентировочные общие потери армии РФ:

танки - 11 067 (+1);

боевые бронированные машины (ББМ) - 23 066 (+1);

артиллерийские системы - 30 911 (+16);

РСЗО (реактивные системы залпового огня) - 1 451 (без изменений);

средства ПВО - 1 203 (+1);

самолеты - 421 (без изменений);

вертолеты - 340 (без изменений);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 894 (+209);

крылатые ракеты - 3 548 (без изменений);

корабли/катера - 28 (без изменений);

подводные лодки - 1 (без изменений);

автомобильная техника и автоцистерны - 56 822 (+68);

специальная техника - 3 935 (без изменений).

Генштаб отмечает, что данные уточняются, ведь боевые действия продолжаются на десятках направлений фронта. Враг продолжает нести большие потери в технике и живой силе, в частности на Покровском, Славянском и Харьковском направлениях.