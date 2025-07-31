ВСУ ликвидировали еще 1070 оккупантов и уничтожили 16 артсистем, - сводка Генштаба

По состоянию на утро 31 июля 2025 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленную статистику общих боевых потерь российских войск в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще около 1070 российских захватчиков и уничтожили 295 единиц вражеской техники и вооружения.
По состоянию на 31 июля, общие потери армии РФ в живой силе составляют уже более 1 миллиона 53 тысяч человек, погибших и раненых с начала полномасштабного вторжения.
Украинские воины продолжают наносить ощутимые потери противнику на всех ключевых направлениях фронта.
Ориентировочные общие потери армии РФ:
Генштаб отмечает, что данные уточняются, ведь боевые действия продолжаются на десятках направлений фронта. Враг продолжает нести большие потери в технике и живой силе, в частности на Покровском, Славянском и Харьковском направлениях.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте зафиксировано более 150 боевых столкновений. На Покровском направлении россияне 49 раз пытались прорвать украинскую оборону.