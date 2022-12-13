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ЗСУ ліквідували понад 95 тисяч російських військових, - Генштаб

Фото: ЗСУ ліквідували понад 95 тисяч російських військових (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські захисники минулої доби ліквідували півтисячі окупантів. Усього з початку війни втрати російської армії становили 95 260 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 13.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 95 260 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків - 2966 (+0) од.
  • бойових броньованих машин - 5930 (+2) од.,
  • артилерійських систем - 1931 (+2) од.,
  • РСЗВ - 404 (+7) од.,
  • засоби ППО - 211 (+0) од.,
  • літаків - 281 (+0) од.,
  • вертольотів - 264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+10),
  • крилаті ракети - 592 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4549 (+5) од.,
  • спеціальна техніка - 170 (+1).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу ЗСУ відбили 16 атак росіян на Донбасі, а українська авіація завдала 5 ударів по місцях скупчення сил росіян.

Також ми писали, що високопосадовці урядовців США, можливо, коригують свої оцінки здатності України проводити контрнаступальні операції цієї зими.

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